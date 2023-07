Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring

OPSTAND / Asef Bayat forsøger at udfordre analysen af det arabiske forår (2011) som et entydigt nederlag. Han har helt ret i at fokusere på pladsbesættelsesmodellen. Bayat har introduceret termen ‘refolution’ som en beskrivelse af opstandene – uden henvisninger til de tre dominerende revolutionsmodeller.

Selvom der selvfølgelig fandt opstande og masseprotester sted i perioden fra sidst i 1970’erne, nogle af de vigtigste inkluderer demonstrationerne på Tiananmen-pladsen i 1989 og alterglobaliseringsprotesterne i slutningen af 1990’erne i blandt andet Seattle, Göteborg og Genoa – så udgør revolterne og revolutionerne, der fandt sted i 2011 i Nordafrika og Mellemøsten et afgørende vendepunkt i den nyere historie om oprør efter en lang periode uden nævneværdige protester.

Arabisk forår

Det såkaldte arabiske forår, der startede i Tunesien i december 2010 og hurtigt i løbet af januar 2011 spredte sig til Ægypten, og siden til Yemen, Libyen, Syrien og Bahrain og flere andre lande i regionen, fremstår i retrospektiv som startskuddet på en helt ny omfattende opstandscyklus, vi stadigvæk synes at befinde os i.

Kvinder afviste patriarkalske kønsnormer, studerende afviste et arkaisk undervisningssystem og unge gik forrest i kampen mod regeringens styrker.

Fra revolutionerne i Tunesien og Ægypten i januar og februar 2011 har vi et forløb, der inkluderer begivenheder som pladsbesættelsesbevægelserne i Sydeuropa, der førte til Syriza og Podemos, Occupy-bevægelsen i USA i efteråret 2011; de store transportprotester i Brasilien i 2013; demokratidemonstrationer i Hong Kong i 2014 og 2019; protesterne mod racistisk politi i USA i 2014 og igen i 2020, hvor vi havde George Floyd-revolten; Maidan i Ukraine i 2014; De Gule Veste i Frankrig i 2018 og 2019; Sudan-kommunen i 2019; opstande i Kasakhstan og i Sri Lanka i 2022; den feministiske opstand i Iran; og senest strejker og demonstrationer mod Macrons pensionsreform i Frankrig i foråret 2023. Som blandt andre Donatella di Cesare og Endnotes har beskrevet, har vi at gøre med et globalt diskontinuerligt forløb, hvor der bliver ved med at finde opstande sted, hvor demonstranter går på gaden og kræver, at den lokale regering eller diktatorer træder tilbage.

Langt de fleste steder har masseprotesterne ikke resulteret i regimeskifte, men det gjorde det som bekendt i Tunesien og Ægypten, hvor henholdsvis Ben Ali og Mubarak blev smidt på porten i løbet af overraskende kort tid. Ved at demonstrere i gaderne og besætte centrale pladser lykkedes det demonstranter at vælte diktatorer, der havde siddet tungt på magten i årtier og indtil da så ud som om de ville blive siddende uendeligt.

I årene efter 2011 er begge revolutioner som bekendt blev slået tilbage, og både Ægypten og Tunesien er i dag igen styret af diktatorer. Det gik hurtigst i Ægypten, hvor militæret efter en kort alliance med Det muslimske broderskab igen selv tog magten, og siden 2014 er Ægypten blevet styret med hård hånd af præsident og generaloberst al-Sisi. Enhver form for kollektiv mobilisering har længe været umulig. Tunesien var længe undtagelsen i analyserne af det arabisk forår, hvis Syrien og Libyen hurtigt blev kastet ud i borgerkrige, og Ægypten blev et militærdiktatur, blev der ikke blot ved flere lejligheder helt frem til 2020 afholdt valg i Tunesien og dannet regeringer med deltagelse af flere forskellige partier, det var muligt at formulere krav om social retfærdighed uden . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)