Redd Assange, redd demokratiet

The Secret power: Why they want to destroy Julian Assange and WikiLeaks (Il potere segreto: Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks)

RETTFERDIGHET : Mens USAs utleveringsbegjæring av Assange skal behandles i nok en rettsrunde, kjemper Assange fortsatt en kamp for demokratiet og journalistisk integritet.

«Jeg vil leve i en verden som sender krigsforbrytere i fengsel, og ikke fengsler dem som har mot til å varsle om forbrytere eller journalister som avslører forbrytelsene», skriver Maurizii boken The Secret Power. Boken ble utgitt på Chiarelette forlag i sommer og ble utsolgt umiddelbart. Nå har den kommet i et nytt opplag, også som e-bok. Men vil utgivelsen, interessen og engasjementet fra leserne være nok til at Julian Assange, WikiLeaks' grunnlegger som avslørte myndighetenes hemmeligheter, unngår livstids fengsel i USA? En bitter sannhet Maurizi bringer flere bitre sannheter frem i lyset, men den bitreste av dem alle er det faktum at et demokratisk samfunn ikke finnes, og at Assange har vært ufri helt siden den første WikiLeaks-avsløringen. Det er ikke overraskende at den britiske filmregissøren Ken Loach i bokens forord skriver «dette er en bok som vil gjøre deg skikkelig forbannet». Det vil den. Nettopp fordi boken ikke gir noe rom for tvil. Stefania Maurizi er en gravejournalist som har jobbet tett med Assange og WikiLeaks helt siden de kontaktet henne i 2009, da de trengte en journalist til å verifisere lekkede dokumenter relatert til Italia, og få hjelp til å vurdere hvor stor interesse dokumentene ville vekke hos det italienske folket. På den tiden jobbet Maurizi for L'Espresso og La Repubblica, nå skriver hun for

