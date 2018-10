Raus film om et livskraftig protestgymnas

Lande er filmskribent og regissør.

Opprørsskolen Elsa Kvamme Norge, Sverige, Danmark / USA

Filmen om Forsøksgym favner langt mer enn fargerike tilbakeblikk på ungdomshippier i selvsikker utfoldelse. Tidligere elever av ulike slag forteller at det først var her de kom i kontakt med det som skulle bli deres plass i livet. Samtlige omtaler varmt sin tid ved skolen, blant andre bandmedlemmer i Jokke og Valentinerne, multikunstneren Joachim Nielsen og hans medelever, som Gunnar «Goggen» Andersen og andre gjengangere i Nielsens fabulerende og satiriske tegneserieunivers.

Likefullt er det presentasjonen av datidens normer – og den dertil hørende motstanden mot disse – som gir størst tyngde til Elsa Kvammes dokumentar: Forsøksgym som et livskraftig eksperiment, som for å bli til måtte sprenge seg igjennom muren av konvensjonalisme som preget denne epoken. Opprørsskolen lar oss møte et Norge på sent sekstitall, hvor de voksne sitter pent og pyntelig ved det oppdekkede kaffebordet og utøver nøye kontroll med hva som sies og hvem som sier det – en strømlinjeformet generasjon som sørger for at utdanningssystemet er tilsvarende stramt og striglet.

Demo for skole

Inn fra venstre kommer ungdomsopprør og tanker om at det å studere bør være noe langt mer enn å sitte musestille på en terpeskole – rak i ryggen og med hendene foldet på pulten. Kvamme tar oss tilbake til en tid hvor voksnes tro på at ungdommen selv kunne tilegne seg kunnskap praktisk talt ikke eksisterte. Ja, selve aldersgruppen var suspekt.

De voksne sitter pent og pyntelig ved det oppdekkede kaffebordet og utøver nøye kontroll med hva som sies og hvem som sier det.

Dokumentaren viser denne foruroligende fordømmelsen av og mistillit til datidens unge. Forventningen til gymnasiaster begrenset seg til dyktighet i å stå på geledd, og å repetere og prestere når man ble spurt. Holdningene som dominerte ville for unge i dag nærmest fremstå som fra en annen planet. Så måtte det da også et heftig demonstrasjonstog til, initiert av de unge selv, for å starte denne opprørsskolen.

Raus utlevering

Elsa Kvamme formidler selv ærlig hvordan hennes gymnastid ved skolen har preget henne. Ved å bruke av egne erfaringer som tidligere elev, gir hun ikke bare skildringen personlig preg, men forankrer filmen i humor så vel som dybde. Detaljrikdommen og hennes spesielle observasjonsevne, kombinert med hennes livsinnsikt, (selv)utlevering og kjærlige gjennomføring av prosjektet, gjør denne hyllesten til Opprørsskolen både interessant og underholdende. I filmen blir det også kraftig poengtert at rektor ble valgt av elevene, og at lærerkreftene som flokket seg om eksperimentet tilhørte de mest dedikerte og nytenkende av standen.