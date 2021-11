Racismen er skrevet ind i internettets koder, protokoller og algoritmer

AUTOMATISERING : Internettet er langt fra blot en direkte informationsmotorvej mod friheden

I en af de mest ikoniske scener fra filmen The Matrix ser hovedpersonen Neo en sort kat, som gør præcis de samme bevægelser to gange i træk. Da Neo fortæller hackerne Trinity og Morpheus om sit déja-vu, sætter de straks gang i en omfattende sikkerhedsoperation. Det er tydeligt, at der er noget helt galt. De to hackere, som er ledere af en illegal modstandsbevægelse der bekæmper the Matrix’ digitale totalitarisme, forklarer i al hast Neo, at et déja-vu typisk repræsenterer et «glitch» i the Matrix’ operativsystem. Et glitch er mere end bare et tilfældigt og forbigående fænomen, det er tegn på en mere omfattende systemisk trussel, der betyder, at de er i overhængende fare.

Den berømte filmsekvens fra The Matrix udgør omdrejningspunktet for Princeton professor i afrikanskamerikanske studier Ruha Benjamin’s diskussion af systemisk racisme i bogen Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code.

Google’s billedalgoritme

Et eksempel på en glitch som de fleste nok husker, er Google’s højt besungne Photo App, som tilbage i 2015 brillerede med automatisk billedgenkendelse lige indtil den fejlidentificerede et ungt sort par som «gorillas». Forståeligt nok kom IT-giganten . . .