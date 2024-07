Racisme bygger på gammel kristen teologi

KRISTENDOM / Udtryk for moderne racisme, skal ikke bare forstås som et aktuelt fænomen med rødder i det 20. århundredes totalitære ideologier, men som noget, der kan spores helt tilbage i kristendommens tidligste dage. Denne bog tager også op forbrydelser mod menneskeheden.

Under retssagen mod de hvide racister, som i august 2017 dræbte en kvindelig moddemonstrant ved konfrontationerne i Charlottesville, kom de anklagede med hyppige referencer til nazistisk terminologi og de luftede deres beundring for Adolf Hitler.

Vi husker de tragiske begivenheder. En gruppe – navnlig unge hvide mænd – havde samlet sig i det såkaldte Unite the Right Rally, og formelt protesterede de mod fjernelsen af en statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee, og at parken i byen ville få navnet The Emancipation Park. «Jews will not replace us!» og «White Lives Matter!», råbte de. Begivenhederne sendte chokbølger gennem store dele af den amerikanske befolkning, og verdenssamfundet så til med forfærdelse. Generelt blev det betragtet som endnu et grimt udtryk for en ubehagelig blanding af antisemitisme og had mod USA’s sorte befolkning.

Sociale hierarkier

Dette er imidlertid en overfladisk udlægning, mener Magda Teter, som er historieprofessor ved . . .