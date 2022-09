Rabulist, litteraturforsker, politiker og dikter

Innerst i hjertet har jeg min forstand. Biografien om Georg Johannesen

BIOGRAFI / «Den som ikke er gal på sin egen måte, må delta i den kollektive galskapen.» Dette er en av Georg Johannesens (1931–2005) mest treffende selvkarakteristikker, skriver Alfred Fidjestøl i en ny biografi om dikteren, politikeren og retorikkprofessoren.

«Sitatkrafta i utvalde sentensar» av GJ er uomtvistelig. Uansett hva man skulle mene om fenomenet Georg JohannesenGeorg Johannesen (GJ), skapte han formuleringer som huskes:

«Mitt første samleie / fant sted under Koreakrigen», heter det i et dikt fra slutten av 50-tallet. Den kjappe kryssklippingen av privatliv og politikk er effektfull, men også et av hovedproblemene med GJ som både dikter og politiker. GJ hadde mange kvinnehistorier i sine yngre dager, Han hadde drag på damene, blant annet fordi han var kvinnehater, antyder Fidjestøl et sted.

Biografien siterer fra en rekke brev til GJs ungdomskjæreste, tekstilkunstneren Siri Blakstad . . .