Rå dokumentar i nysirkusform

To frigjorte nepalesiske barnesirkusslaver bød på en selvbiografisk forestilling under Porsgrunn internasjonale teaterfestival (PIT). Det var et rått og autentisk vitnesbyrd som overgår alle forventninger til nysirkus.

Lande er filmskribent og regissør.

As a Tiger in the Jungle Sverre Waage Norge/Storbritannia/Nepal

Traumefortellingene kommer tett for tiden. Denne skiller seg ut ved at overgrepshistorien fortelles i en sirkussetting, som der den fant sted, og at det er tidligere barnesirkusslaver som formidler sin livshistorie i denne sterke nysirkusforestillingen.

Sirkuslivets mørke side

700 nepalesiske barn er blitt reddet fra indisk sirkusslaveri per 2015, forteller den kjente walISke produsenten Ali Williams meg. Små barn ned i 3-4-årsalderen blir røvet eller solgt til sirkus. Tvunget til å lære seg sirkusferdigheter gjennom lange dager med blodslit, vold og trusler. Med lite mat og hvile, uten sikkerhetsnett og hjelp med fall- og sårskader, bortsett fra den de kan gi hverandre.

Kun 13 av de 700 barna ønsket eller var i stand til å fortsette med sirkus etter de var blitt frigjort. Et kompani av tidligere barnesirkusslaver som ville fortsette å opptre ble skapt – Cirkus Katmandu. Men kun to – Renu og Aman – var sterke nok til å takle å bære en selvbiografisk forestilling om sirkusslaveriet. As a Tiger in the Jungle er en forestilling om overlevelse mot alle odds.

Rampelyset lindrer

Smerten forestillingen volder utøverne, er dobbel. Kroppene deres er fulle av skader som hemmer dem. Hver tillærte bevegelse er dessuten en påminner om det tidligere slaveriet. Likevel trollbinder og trøster fremføringen både dem selv og tilskuerne.

Beretningen blir ikke uutholdelig – selv når den er det.

De tidligere barneslavene beveger seg grasiøst og gripende i en trapesring høyt over bakken. Traumefortellingens transcenderende kraft opphever tyngdeloven på en usedvanlig måte. De holder hardt fast i hverandre i tillit og livsdrift. De er der for hverandre – det eneste som hindrer den ene fra et fatalt fall, er den andre. Ikke bare fysisk, men også psykisk, griper de om hverandre. I dette overjordiske, vektløse bildet flettes en oppveksthistorie inn – en historie som er for grufull til at forestillingen kan gjengi det verste.

Publikum holder de tidligere sirkusslavene oppe i målløs beundring og medfølelse gjennom hvert minutt og hver pinefulle bevegelse. «Møtet med publikum har alltid vært kjærlighetsfylt,» forteller sirkusartistene når jeg snakker med dem under prøvene.

Rått kjøtt og skulpturering

Sirkus nøyer seg vanligvis med å imponere og sjokkere, men As a Tiger in the Jungle formidler sitt budskap lavmælt og melodisk. Regien er stram og gjennomtenkt. Utvalgte ord og bevegelser maner frem en barndom brått slukt og fortært av et helvete hvor barn kun er en forbruksvare. Allikevel, menneskelighet og kunstnerisk formidling skaper også skjønnhet i en skremmende og aktuell beretning om å være fanget i en bestialsk hverdag.