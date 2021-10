Putins sump

Shadow state. Murder, Mayhem, and Russia’s Remaking of the West

RUSSLAND : Det dreier seg om en type kriminalitet som har smeltet sammen med politisk vanstyre opp til et nivå der demokratier trues i sine grunnvoller.

«Vet du hva Trump gjør? Han vasker dassen til Putin. Han gjør alt for lille Vladi som lille Vladi ikke kan gjøre selv: pisser på europeisk enhet, pisser på menneskerettigheter, pisser på NATO. Forsikrer oss om at Krim og Ukraina tilhører Det hellige russiske imperium.»

John le Carré, fra Agent running in the field (2019)

Det er ikke mye, kunne man mene, som skiller en spiontriller vesentlig fra livet ellers, bortsett fra noen faktiske detaljer. Som trillersjangeren har yrkesspionasje fulgt den generelle moderniseringen i samfunnet. Spioner gjemmer seg ikke lenger i mørke smug med oppbrettet . . .