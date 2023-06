Propaganda i NRK

NORD STREAM / Lar NRK seg lede til propaganda? I Skyggekrigen om sprengingen av Nord Stream utelates sentral informasjon om vestlige skips sterke tilstedeværelse, for å lede mistanken mot to russiske skip.

NRK/DR/SVT/YLE driver med propaganda ved å sende dokumentarserien Skyggekrigen – en storproduksjon med regi/manus av danske Boris B. Bertram (på NRK fra april). Man sier at man har forsøkt å finne hvem som sprengte gassledningen Nord Stream.

Man fant to russiske fartøy som hadde vært øst for Bornholm. Et mindre fartøy var der den 7. juni, mens det andre fartøyet, det hydrografiske skipet Sibirjakov (86 meter), var . . .

