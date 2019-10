Profittjagets pris

SAMFUNNSKRITIKK: Jaget etter profitt tvinger den nederlandske sauegjeteren Stijn ut av sin komfortsone. Et hederlig arbeid er ikke lenger nok – i dag må man ha spisse albuer.





Sheep Hero (Schapenheld) Ton van Zantvoort (Nederland)

Når jeg forestiller meg en gjeter, ser jeg for meg en enslig skikkelse omgitt av grønne åser og sauer – en fredelig, nomadisk eksistens høyt oppe i fjellet. Jeg ville trodd at dette gamle yrket, som går mange tusen år tilbake, var noe man bare fant i svært rurale områder. Helt til jeg så Sheep Hero, dokumentaren om den moderne gjeteren Stijn fra Nederland.

Stijn valgte å bli gjeter for å holde tradisjonen i live, og til tross for mye motbør holder han fast ved idealene sine.



Da jeg møter filmskaperen, Ton van Zantvoort, etter visningen under Dokufest i Kosovo, utdyper han hvorfor han laget Sheep Hero.

«Filmen handler ikke om sauer», sier han med et skjevt smil.

«I begynnelsen lo folk av meg fordi jeg laget film om en gjeter, men dette er en universell historie. Stijn må som de fleste av oss brødfø familien sin, så han bekymrer seg for sin økonomiske situasjon.» Et hederlig arbeid er ikke lenger nok; i dag må man ha spisse albuer og «komme seg fram i verden». «Målet mitt er alltid å kritisere samfunnet. Jeg vil at folk skal tenke over hvilken retning vi går i», sier filmskaperen.

Utfordringer

Er kostnadseffektivitet alltid best? I Sheep Hero må Stijn forholde seg til utallige utfordringer som egentlig ikke har noe med yrket hans å gjøre; han tvinges til å bli entreprenør og må reklamere for arbeidet sitt ved arbeidsmesser samt drive lobbyvirksomhet under politiske høringer.

Det frie markedet gjør at selskapene kan ansette lavtlønnede gjetere, slik at Stijn må tilbringe timevis bak bilrattet for å lete etter nye beitemarker til sauene sine.

Hva må egentlig til før vi skifter fokus fra profitt til egenverdi?

I løpet av filmen har han flere slike konfrontasjoner med «sivilisasjonen»; i ett tilfelle gjeter han flokken sin gjennom en småby, midt i trafikken, til bilistenes store ergrelse. Deretter får han en bot fra politiet på 300 euro fordi han ikke plukket opp alt av sauemøkk fra gaten. Det hele blir absurd da Stijns foreldre drar ned for å møte politiet og feie opp møkka. «I gamle dager ville folk sloss over den møkka – det er god gjødsel,» kommenterer van Zantvoort. Ting har endret seg.

Hero

Filmens sauehelt blir en slags antihelt. Stijn prøver forgjeves å finne nye måter å tjene penger på, ved å by på grillet sauekjøtt og klippe sauene til offentlig skue. De fåfengte forsøkene tærer på humøret, han blir stresset og kranglevoren.

Jeg blir frustrert på hans vegne – under press av profittjaget tvinges han ut av komfortsonen sin. Må det være slik? Er vi virkelig nødt til å følge disse reglene? Stijn er ingen politisk aktivist; han forsøker bare å være en selvstendig gjeter – men det er nok til at han utgjør en trussel mot systemet.

Van Zantvoort inviterer oss til å se det han ser. «Spørsmålet er: Hvordan skal man kunne leve i en verden som kolliderer med ens verdier? Og konklusjonen er at det er veldig vanskelig. Du må følge reglene; du må arbeide, betale husleie og forsikring, og leve et A4-liv, ellers passer du ikke inn.» Den evige higen etter økonomisk vekst skaper paradoksalt nok en samfunnsmodell der mulighetene blir færre. Vi blir fanget i en rigid struktur hvor det ikke finnes rom for en bærekraftig levemåte – det er simpelthen ikke lønnsomt nok.

Pessimisme

«I dag må altså selv sauegjetere arbeide innenfor neoliberalismen. ‘Han er ingen entreprenør, akkurat’, sier folk – nei, og nettopp derfor ble han gjeter», påpeker van Zantvoort. Filmskaperen medgir at han er temmelig pessimistisk. «Vi sitter fast i dette systemet. Stijn prøvde å unnslippe, men det gikk ikke. Jeg håper folk vil våkne, men hvis vi ikke forandrer økonomien, vil vi fortsette å produsere mer og mer, og det går ikke – selv et barn skjønner jo det. Men folk foretrekker å stikke hodet i sanden.»

Sheep Hero

Jeg minnes noe Stijn sier tidlig i filmen, da han forklarer at sauene bevarer det biologiske mangfoldet i heiene de beiter på, mens maskinene de store selskapene bruker, ødelegger jorden. Den tradisjonelle metoden er med andre ord langt bedre for miljøet, men det spørs om vår samtid, som er besatt av å spare penger, er villig til å velge kvalitet over fortjeneste. Hva må egentlig til før vi skifter fokus fra profitt til egenverdi?

Mitt romantiske bilde av sauegjeting måtte snart vike for virkeligheten. I kampen mot byråkrati og markedsliberalisme må Stijn og familien til slutt ta den vanskelige beslutningen om å sende sauene til slakteren for å redde økonomien, og filmen ender på en litt motløs note.

Men så lenge det er liv, er det håp. Av en eller annen grunn blir jeg inspirert av Stijns historie. Selv om han stadig mislykkes, gir han ikke opp – han har ikke tenkt å la systemet vinne.

Van Zantvoort bruker historien om Stijn til å si noe generelt om verden, og vil at filmens budskap skal treffe publikum. «Som dokumentarist har jeg en plikt til å fortelle disse historiene. Filmen bør i grunnen snakke for seg selv. Forhåpentlig får den folk til å reflektere, og handle. Jeg har gjort mitt; nå er det deres tur.»

Hvis vi begynner å tenke som det økonomiske systemet som undertrykker oss, vil vi aldri få frihet. Vi må ta tilbake det å være i live. Ellers blir vi passive tilskuere til at idealene våre trampes ned i søla.

