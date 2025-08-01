Professor i storm

MEDIA / Om Glenn Diesen og medienes og politikernes sammenbrudd. Vi ser nærmere på denne etterspurte forskeren, som er foredragsholder og akademisk kommentator over hele verden. Spesielt da de som skulle kontrollere «dem med makt», nå i stedet går i deres tjeneste.

Det er to ting du vil oppdage når du søker Glenn Diesen blant internetts førstedivisjon av akademikere: hvor produktiv han er, og det imponerende nettverket han beveger seg i. Her får han presentert og brynet synspunktene sine blant toppsjiktet av forskere, internasjonale kommentatorer og kunnskapsutviklere. Legg til Diesens seks store bokutgivelser siden 2017 om forhold i Russland, Europa og relasjonene til Asia. Det fikk da også en debattant på TV til å stille spørsmål ved hans enorme produksjon: bøker, podkaster, artikler, reising og bidrag til konferanser, undervisning og forskningen – samt rollen som trebarnsfar! At det beheftet noe suspekt ved dette, lå som en anklagende undertone i kommentaren.

Kontrasten var stor til alt dette med Høyres tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreides utskjelling av Diesen på NRKs Debatten 20. mai i år. For ikke å snakke om hva Eirik Furuseth i redaktørstyrte Nettavisen skrev i et debattinnlegg . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram