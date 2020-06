Prangende norskstøttet forbruk i Afrika

KONSUM OG KORRUPSJON: Vi har ikke hørt mye om Luanda Leaks i Norge. Kanskje fordi det er pinlig at Statoil betalte 420 millioner kroner til et ikke-eksisterende forskningssenter eid av Angolas statlige oljeselskap Sonangol, der Isabel dos Santos var direktør til hun fikk sparken i november 2017?

Conspicuous consumption in Africa

Endelig foreligger det en analytisk bok om oppsiktsvekkende forbruk i dagens Afrika. Vi får høre om det svært prangende forbruket til presidenter og forretningsfolk, men også om middelklassens besettelse av materielt konsum for å stadfeste sin egen identitet og vise seg frem for andre. Et av de mer oppsiktsvekkende eksemplene i boken er tidligere presidentdatter i Angola, Isabel dos Santos, hvis fiktive selskap fikk midler fra Statoil (nå Equinor).

Alle de 13 kapitlene i Conspicuous consumption in Africa tar utgangspunkt i Thorstein Veblens bok Den arbeidsfrie klasse (1899), der han analyserer nettopp prangende forbruk og iøynefallende sløsing, fråtsing og ødsling. Det var nok ikke mye av dette i Veblens eget liv; foreldrene var utvandrede bønder fra Valdres. Andregenerasjonsinnvandreren Thorstein var barn nummer fire i en søskenflokk på tolv.

Storstilt korrupsjon og norske penger

Angolas tidligere presidentdatter Isabel dos Santos er Afrikas rikeste kvinne med en formue på om lag 20 milliarder kroner. I januar i år, etter åtte måneders intenst journalistisk gravearbeid og gjennomgang av over 700 000 sider med dokumentasjon, publiserte det samme nettverket av gravejournalister som i 2016 publiserte Panama-papirene, det som kalles Luanda Leaks.

Vi har ikke hørt stort om Luanda Leaks i Norge. Kanskje fordi det er pinlig at vi har bidratt til dos Santos’ rikdom ved at Statoil betalte 420 millioner kroner til et ikke-eksisterende forskningssenter eid av det statlige oljeselskapet Sonangol i Angola, der Isabel dos Santos var direktør fra juni 2016 til hun fikk sparken i november 2017?

Eller kanskje det heller er fordi det ikke passer vårt selvbilde at Statoil/Equinor har hentet ut et større årlig utbytte fra oljevirksomhet i Angola enn vi sammenlagt har gitt i bistand til hele det afrikanske kontinentet?