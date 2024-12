Pragmatisme og undertrykkende politikk

TYRKIA / I høst møtte NY TID to intellektuelle i Istanbul angående dagens Tyrkia – og deltok på en større konferanse der om politisk økonomi. Vi ser her på bruken av makt, på ytringsfrihet, medier, militarisering og president Recep Tayyip Erdoğans politiske pragmatisme.

Hva er det med dette landet – Tyrkia? For eksempel kan president Recep Tayyip Erdoğan og hans administrasjon anklage De forente arabiske emirater for å ha finansierte kuppforsøket i Istanbul 2016, for deretter å etablere gode relasjoner; kalle Syrias Bashar Assad for en morder, for deretter å gjenopprette en dialog på toppnivå med ham; omtale Egypts president som drapsmann, for deretter gjenutnevne ambassadører til landet; eller kritisere Saudi-Arabia for drapet på Jamal Khashoggi, for deretter å overføre saken til Saudi-Arabia – de tilbød jo kredittlinjer. Dessuten fordømme Israel for grusomhetene på Gaza-stripen – samtidig som mange lojale forretningsfolk i kretsen rundt Erdoğan øker sin fortjeneste og eksportvolumet til Israel.

Det nye Tyrkia

Jeg møter i Istanbul tyrkiske Can Cemgil, som for 20 år siden tok en doktorgrad i Internasjonal Relations ved Sussex University i Storbritannia. Nå underviser han i dette samt internasjonal politisk økonomi, sosial teori og marxisme ved Bilgi-universitet. Han understreker at alt er «med et marxistisk perspektiv», og jeg spør ham hvor politisk aktiv han egentlig kan være i Tyrkia … Han svarer at han har vært mer eller mindre aktiv helt siden studiedagene.

A video with excerpt from the interviews is here:

Når det gjelder dagens ‘nye’ Tyrkia, mener han regimet befinner seg i en ‘reproduksjonskrise’: «Når du legger alt dette sammen, blir det stadig vanskeligere å holde det i gang. Det er flere kriser, som økonomiske problemer, inflasjon og boligsituasjon for mange her.»

Jeg ber ham være mer konkret: «Regjeringen øker rentene. Og minstelønnen har stått stille de siste to årene – tidligere ble den økt . . .

