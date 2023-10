Pragmatisk utopisme

Grønt Manifest

MILJØ / Blant dem som anerkjenner klima- og naturkrisen, er fortellingene som binder fortidens skadeverk og fremtidens løsninger sammen, svært forskjellige. ‘Hammers lille grønne’ inviterer til debatt og diskusjon.

Sosiologen Svein Hammers lille bok Grønt manifest har siden den kom ut, vist at den kan samle lesere, og den er ment som et samlingspunkt for en bevegelse som er – og kanskje må være – mangfoldig. Teksten lykkes i kraft av å være inkluderende snarere enn provoserende. Til å være et manifest har boken en mild tone som ligger langt fra avantgardens provokasjoner og subkulturelle brannfakler. Det er ikke snakk om et manifest av den typen som presser mot spissformuleringer og ekstremposisjoner. Det er heller snakk om å enes om problemet for sammen å arbeide mot troverdige samfunnsløsninger og sikre at det grønne skiftet faktisk finner sted, at det stikker dypt.

Hammers fremste forsett synes å være å få det grunnleggende på plass, og i dette nøkterne forsettet er han likevel kanskje ikke så langt unna det politiske manifestets grunnform: å vise at all sunn fornuft tilsier at radikal endring må til. Som i Marx’ og Engels kommunistiske manifest byr Hammers tekst på en verdenshistorisk . . .