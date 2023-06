Populismens pappa

FASCISME / Benito Mussolini er tilbake for å vise oss hvordan man bygger et fascistisk skrekkregime. Antonio Scurati, forfatteren av M – århundrets sønn, forteller i dette intervjuet med NY TID at «Benito Mussolini var som et tomt skall, en mann uten meninger, men med overskudd av meningers mot».

Da jeg fra en av mine informanter fikk nyss om at Cappelen Damm hadde sikret seg rettighetene til første bind av Antonio Scuratis gigantiske romanverk om Benito Mussolini, M -århundrets sønn, smilte jeg skadefro. Noen i Cappelen-gården hadde åpenbart latt seg forføre av de vanvittige salgstallene i forfatterens og fascismens hjemland, der boken taktfast har gått i 600 000 eksemplarer. Jeg slo fast at vi her hadde å gjøre med en koloss på feil sted til feil tid. En mammut, intet mindre!

Jeg tok feil igjen. M – århundrets sønn ble allerede før forfatteren rakk å avslutte sitt Oslo-besøk, trykket i nytt opplag, og min informant mener å vite at Cappelen Damm allerede har tegnet kontrakt på det neste av de i alt fire bindene. En kommende TV-serie (ironisk nok utformet av en mann stående på Winston Churchills skuldre, Darkest Hour-regissør Joe Wright) vil uvegerlig avstedkomme ytterligere opplag.

Nettopp en roman

Det ovenstående kan leses som både en god . . .