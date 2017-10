«Polsk vår» på gang?

Opera about Poland tar oss med inn i et land preget av en høyrepopulistisk regjering med én hånd på Bibelen mens den andre pisker folket.

Ryan er journalist og filmanmelder.

I Norge er vi kanskje best kjent med Polen og polakker gjennom arbeidsinnvandrere som vil sørge for at familiene deres får en bedre fremtid. De færreste av oss vet at store deler av politikken i landet fremdeles styres etter den romersk-katolske troens prinsipper, som står ekstremt sterkt i Polen. Et blikk på Polen gir oss et inntrykk av hvordan USA kan komme til å se ut dersom kristenkonservative verdier får fortsette å prege politiske avgjørelser i store verdispørsmål – som kvinners reproduktive rettigheter.

Et mangefasettert Polen. PiotrStrasik tar oss med inn i den polske folkesjela for å finne ut hvem polakkene egentlig er, og om det er slik at det romersk-katolske verdisynet er så innprentet i folket at det blir vanskelig å få til endringer som utfordrer dette.

Gjennom bruk av stillbilder, pressemeldinger, taler og noe så spesielt som kontaktannonser, møter vi ulike polske mennesker. Regissøren har lykkes i å få polakkene til å fremstå som mangefasetterte, men dessverre får dette bare dokumentaren til å virke rotete. Tidvis er også scenene akkompagnert av utrolig irriterende musikk.

Stat og kirke. At den romersk-katolske kirke og stat i Polen er nært knyttet, kommer imidlertid klart frem i Strasiks film. Landet er per i dag styrt av en regjering utgått av partiet Lov og rettferdighet, som siden i fjor høst har hatt flertallet i Polens nasjonalforsamling. Partiet er nasjonalkonservativt, og har fremmet en god del kontroversielle lovforslag. Regjeringen har også innført nye lover, som den nye medieloven som gir økt mulighet til å gripe inn i redaksjoner som opptrer religionsfiendtlig eller kritisk til styresmaktens politikk.

Omtrent 90 prosent av Polens befolkning er katolikker, og manges holdninger er basert på arkaiske tolkninger av Bibelen og den katolske lære. Polen har vært strengt romersk-katolsk helt siden landets tilblivelse, og den religiøse og nasjonale tilhørigheten er en vesentlig del av polakkenes identitet. Selv kommunismen måtte se slaget tapt mot den romersk-katolske kirken der; det sies at pave Johannes Paul 2 ikke bare bidro til kommunismens fall i landet, men også i resten av østblokklandene.

Man kan trekke konklusjonen om at homofili anses på linje med dyresex mellom mennesker blant et flertall i Polen.

Homofilisynet. I dokumentaren får vi et kjapt innblikk i flere problemstillinger som viser motsetninger mellom det romersk-katolske verdigrunnlaget og hvordan folk faktisk lever i Polen. En kvinne forteller at hun forelsket seg i en annen kvinne selv om hun var gift, og at de måtte flytte til Warszawa fordi det der var mer akseptert å være homofil. I neste sekvens forteller en helt annen kvinne om seksuelle opplevelser med hunden sin. Man kan trekke konklusjonen at flertallet i Polen anser homofili på linje med sex mellom mennesker og dyr – begge deler er «sodomi». Det er nok ikke uten grunn at dette er regnet som et av de verste landene i Europa å være homofil i.

Abortspørsmålet. Så kommer vi til det tilbakevendende problemet abort. I Polen har det har foreløpig vært ulovlig med selvbestemt abort, unntatt ved voldtekt eller incest. Det legges stadig frem nye lovforslag som innebærer at kvinners reproduktive rettigheter vil krenkes, som å kriminalisere abort og at kvinner som likevel gjennomfører det skal få opptil fem års fengsel. Lovforslaget ble nedkjempet gjennom Czarny-protesten i oktober 2016.

Vi ser de samme kampene pågå i USA i disse dager, hvor kvinners råderett over egen kropp stadig innskrenkes av myndighetene, lokalt og nasjonalt. Hvilken stat man bor i og hvilke økonomiske ressurser man har, avgjør hvorvidt man har tilgang på prevensjon og å få tatt abort i USA – enkelte steder er det kun sykehus og gratisklinikker som gjerne drives av organisasjoner hvis verdigrunnlag ikke gir rom for tilbud om slikt. Og hva skjer ved uønsket graviditet når helsetilbudet ikke omfatter abort eller prevensjon? Jo, kvinner tar saken i egne hender på ulovlige klinikker med lite kompetanse og dårlig utstyr, eller gjør det selv med kleshengeren hjemme – med de store helsefarene dette medfører. Tenk deg omfanget av dette i Polen, hvor det romersk-katolske livssynet har preget politiske avgjørelser om selvbestemt abort og prevensjon i årevis.

Det virker som Polens befolkning har begynt å mobilisere i saker de anser som viktige – som kvinners rettigheter og pressefrihet.

Men det er noen essensielle forskjeller mellom USA og Polen: I Polen har man et statlig helsevesen; i USA er man prisgitt gratisklinikker om man ikke har en god helseforsikring. Og juridisk sett er det langt større adgang til selvbestemt abort i USA enn i Polen – selv om dette i praksis ikke gjelder for alle kvinner i USA.

Polsk vår? Det politiske klimaet i Polen har stadig vært i utvikling, og man kan kanskje si det har gått i helt feil retning, ettersom landet nå styres av en svært konservativ og høyrepopulistisk flertallsregjering. Samtidig ser det ut til at den polske befolkningen nå har begynt å mobilisere i saker de anser som viktige – deriblant kvinners rettigheter, pressefrihet og demokratiske rettigheter, og det reises kritikk mot politikken som føres i landet.

Czarny-protesten får noe av æren for dette, ettersom den faktisk førte frem – det ble ikke de lovendringene myndighetene ønsket. Det er ikke rart at det sies i dokumentaren at du kan stemme på hvem du vil, men helst ikke stem i det hele tatt. For regjeringen kan umulig være blind for opprøret blant folket.

Forsiktig optimist. Etter å ha sett Opera about Poland sitter jeg igjen med forsiktig optimisme på polakkenes vegne. De har helt klart en vei å gå når det gjelder ting vi i Norge tar for gitt, men det kan se ut som om landet er på vei mot et paradigmeskifte – at en del gamle romersk-katolske verdier utfordres og at nye er i emning.

Filmen vises på DocLisboa i oktober.

