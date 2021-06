Politisk propaganda, rolleblanding og politikere – Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet, Gaddafi, Erdoğan….

Da jeg studerte massekommunikasjon i Paris på 1980-tallet, fortalte filosofilæreren meg at han heller ville ansatt en person med en tykk bunke visittkort enn en med en tykk bunke universitetsdiplomer. Selv hadde han ni ulike mastergrader og underviste som timelærer på forskjellige mer eller mindre gode privatskoler i Paris-regionen. Min gamle lærer hadde sikkert likt Clément Fayols nye bok Ces français du service de l’étranger («Franskmenn i utenrikstjeneste»). Selv om Fayol sier at det på minister- og byråsjefnivå er viktig at du har gått på de riktige skolene (ENA, HEC Paris, Sciences Po Paris …), er det kontaktnettet ditt som viser hvem du er, og som gir deg jobb og frynsegoder. Fayol viser at den franske politiske makteliten ofte tar seg jobb som lobbyister for det private næringslivet etter å ha tapt et valg eller gått av med førtidspensjon. Som ansatte i PR- og kommunikasjonsbyråer prøver eks-politikerne å påvirke sine tidligere kolleger, folk i sine egne nettverk.

I Norge har Kristian Rindheim vist at så mange som én av fire stortingspolitikere går over til kommunikasjonsbransjen etter endt politikerkarriere. Her hjemme har vi diskutert om dette er et moralsk problem eller et demokratisk problem, eller begge deler.

. . .

