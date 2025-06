Politisk manipulerte kriseforståelser

When Disasters Come Home: Making and Manipulating Emergencies in the West

UNNTAKSTILSTAND / Demokratisk valgte ledere kan manipulere oss til å tro det er krise på grunn av innvandring, homofili, terror, virus, abort eller moralsk forfall i befolkingen.

«Det eneste som er sikkert, er at noe uforutsett vil skje», sa min tidligere kollega, professor i samfunnssikkerhet Bjørn Ivar Kruke alltid. Han parafraserte Aristoteles. Kruke sa også at noen alltid tjener på at det blir katastrofe. Dette er også David Keens hovedanliggende i boken When Disasters Come Home: Making and Manipulating Emergencies in the West.

Keen, som nå er professor i konfliktstudier ved London School of Economics, har arbeidet som bistandsarbeider, reporter og forsker på ulike katastrofer i flere land i det globale sør. Jeg har også jobbet med nødhjelp i Sierra Leone og Mali, og har forsket og undervist i Tsjad og Kamerun. Uten at jeg av den grunn kan måles . . .

