Politisk klima-omveltning

VENDEPUNKT: Naomi Klein framstår som troverdig når hun går inn for en total samfunnsomveltning – en rettferdighetskamp i klimaets navn.

Forfatter: Naomi Klein Simon & Schuster , USA

Boken On Fire består av en serie tekster og foredrag fra 2010 til 2019 – en periode der situasjonen forverret seg nok til at vendepunktet tvinger seg fram. Som i tidligere bøker er Kleins taler også reportasjer fra frontlinjen, fra Puerto Rico etter stormen eller fra urbefolkningsområder i Canada som blir rasert av oljebransjens fracking-prosjekter.

Den første teksten – «A Hole in the World» – handler om BP-lekkasjen i Mexicogolfen, og Klein skildrer den løgnaktige minimeringen av risiko som hjalp oljeselskapet til å få innvilget lisensen til dypvannsboringen. Det var «nesten ingen fare for lekkasjer», og et eventuelt oljesøl ville bli absorbert og renset av natursystemene. Da katastrofen var et faktum og hullet i havbunnen spydde ut millioner av fat med olje over uker og måneder, brast alle illusjoner om menneskelig kontroll: Økosystemenes kompleksitet ble demonstrert dag etter dag gjennom en serie fatale og uforutsigbare ettervirkninger.

Klein beskriver et folkemøte i Louisiana der en representant for BP serverer tåkeprat om hvordan selskapet lover å gjøre alt de kan for å forbedre sin innsats, og at de gjør alt som står i deres makt, til det sprekker for en lokal fisker som sier: «Vi har fått nok, vi stoler ikke på dere lenger.» Dere later som dere vet, men dere vet ingenting – blir mottoet for oppgjøret med politikere og eliter som har mistet all troverdighet – et refreng som også gjentas i ulike former av Greta Thunberg.

Angriper kapitalismen

Da Greta Thunberg ankom New York, ble hun blant annet ønsket velkommen av Klein, som gir mye plass til Thunbergs kompromissløse kritikk i bokens innledning. Klein har selv hjulpet til med å skjære gjennom løgnene som har hindret klimatiltak. I On Fire beskriver hun blant annet sitt besøk som kritisk observatør ved den årlige kongressen til The Heartland Institute, den viktigste tenketanken for konservative libertarianske klimarealister, som The Guardian i oktober meldte har mottatt (indirekte) støtte fra blant annet Google.¹ The Heartland Institute, omtalt som løgnfabrikk, er kjent fra sitt arbeid med tobakksgiganten Philip Morris og kan ha bidratt til at amerikanernes tro på menneskeskapte klimaendringer dalte fra 71 prosent i 2007 til 44 prosent i 2011.

The Heartland Institute beskriver klimaendringene som den perfekte kampsaken for venstresiden: «[P]åskuddet for at vi må gjøre alt det de ville gjøre uansett.»