Politikk og religion under Afrikas sol

Hansen er fast anmelder i Ny Tid.

État et religion en Afrique Jean-François Bayart Karthala Frankrike

Den franske statsviteren Jean-François Bayart var en av redaktørene for boken Religion et modernité politique en Afrique noire, som utkom i 1993. Gjennom en rekke studier fra flere afrikanske land diskuterte boken religionenes rolle i det postkoloniale Afrika. Et av hovedpoengene var å vise hvordan religion og politikk var sammenvevd og hvordan begge deler ble brukt for å skaffe seg materielle privilegier.

Hovedpoenget videreføres i Bayarts nye bok État et religion en Afrique – hvor han også understreker at dette har vært situasjonen siden lenge før kolonitiden. Som i Det gamle testamente står også følgende i årets Bayart-bok: Det er intet nytt under solen.

Raus veileder, nonsjalant forfatter

Undertegnede har vært fascinert av Bayart siden 1993, da også hans The State in Africa ble utgitt. Under et seminar i Leiden tre år senere gikk fascinasjonen over i noe enda sterkere – jeg ble fan. Bayart delte raust av sin kunnskap, kommenterte studentarbeider og ga dem som presenterte papers, positive tilbakemeldinger. Det er derfor med en viss motstand jeg innrømmer at jeg synes franskmannen blir både for generell, teoretisk og nonsjalant i herværende bok. Bayart er en typisk fransk «skrivebordsintellektuell»: svart dress, nystrøket hvit skjorte uten slips, halvlangt hår, et sjarmerende smil og sikker på seg selv. Det er flere tiår siden han tilbrakte tid i Afrika sør for Sahara. Alle hans analyser av det som foregår på kontinentet, er derfor basert på lesning av andre.

Ikke primært religion

I Bayarts forrige bok, L’Impasse nationale-libérale, var den bærende ideen at globalisering og utvikling av nasjonal identitet er komplementære prosesser som forsterker hverandre og skaper synergier heller enn motstridende krefter. I den nye, langt kortere boken er hovedteorien at religion i Afrika handler minst like mye om politikk som om spiritualitet – og at religion får altfor stor plass i analyser av afrikanske konflikter.

Bayart snakker om den kristne Lord’s Resistance Army (LRA), opprørsgeriljaen i Uganda som ble ledet av Joseph Kony – han som fra midt på 1980-tallet og 20 år fremover kidnappet 20 000 barn og gjorde dem til barnesoldater, sexslaver og tjenere for sin armé, og som verden lærte å hate i 2012, da #StopKony og den amerikanske organisasjonen Invisible Children fikk 100 millioner mennesker til å se en halvtimes «dokumentar»* om Kony i løpet av én uke.

Statsviteren argumenterer for at både LRA i Uganda og Boko Haram i Nord-Nigeria har religiøse undertoner, men at LRA ikke representerer kristne på samme måte som Boko Haram ikke representerer muslimer. Begge bruker religion som en identitetsskapende fellesnevner, men religionstolkningene deres er svært ulik de fleste andre av samme gruppes. De som drepes eller kidnappes av Boko Haram, er oftest selv muslimer – noe vi hører lite om i Europa fordi det ødelegger fiendebildet av Boko Haram som en islamsk trussel. Å vinne støtte for å bekjempe islamistisk terror dersom den først og fremst rammer muslimer, blir da vanskeligere.