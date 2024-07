Politikerbureaukrati og investorkapital

The City after Property. Abandonment and Repair in Postindustrial Detroit

DETROIT: Da finanskrisen rullede over USA i 2008 og siden resten af verden, var Detroit allerede under afvikling som den stolte industriby, den engang havde været. Mens investorgribbe samlede sig som mørke skyer og politikere lagde til rette for det store gravrøveri, samlede også byens tilbageværende indbyggere sig om en anden måde at tænke by og ejendom på.

I kølvandet på finanskrisen tog geograf og byplanlægger Sara Safransky til Detroit – en by, der allerede før finanskrisen var i forfald, fordi den store industri, der havde skabt byen, var under afvikling. Efter årtiers afindustrialisering kategoriserede Detroits embedsfolk mere end 150.000 grunde og ejendomme som ‘forladte’ eller ‘til overs’. Det var imidlertid ikke helt sådan, de tilbageværende indbyggere opfattede sagen. Safransky satte sig for at undersøge «hvad der sker, når et privat ejendomssystem falder fra hinanden og hvordan mennesker reagerer i forsøget på at lappe det sammen igen eller omordne det.»

Det er der kommet en særdeles læseværdig bog ud af. The City after Property. Abandonment and Repair in Postindustrial Detroit afspejler også Safranskys egen erkendelsesproces gennem den læring, hun tog med sig fra sine års feltarbejde – og aktivisme – sammen de Detroit-indbyggere, der nægtede at lade sig erklære til overs:

«Jeg troede, at Detroit kunne tilbyde modeller for progressiv ejendomspolitik og en mere social og økologisk retfærdig . . .