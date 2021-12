Politiets stadig mere omfattende brutalitet

Défaire la police, La domination policière



sikkerhedsteknologier – strømpistoler, tåregas, vandkanoner, blitzgranater og droner.To nye bøger ser på fransk politivold og brutalitet. VOLD : «Sikkerhed» er en særdeles profitabel industri, hvor store franske private våbenproducenter i stigende grad udvikler og sælgersikkerhedsteknologier – strømpistoler, tåregas, vandkanoner, blitzgranater og droner.To nye bøger ser på fransk politivold og brutalitet.

ACAB: et lille fire bogstavers akronym, som det ikke kræver en lang universitetsuddan-

nelse og et diplom at dechifrere. Tværtimod. De fire bogstaver er et verdensomspændende illitterært protestsymbol mod statens voldsmonopol – politiet – en slet krypteret fællesreference for millioner af indsatte, udstødte, brutaliserede og marginaliserede verden over.

ACAB [«All Cops Are Bastards»] er overalt: det er tatoveret på tusindvis af knoer, kradset ind i væggene i alverdens detentions- og fængselsceller, og er uden tvivl verdens mest udbredte anonyme graffiti tag. I den digitale verden, er ACAB også en reference: på Instagram alene findes ca. 2,2 millioner opslag som er tagget med ACAB.

Siden det brutale politimord på George Floyd i Maj 2020, har den enigmatiske bogstavskombination ligeledes kunnet ses på verdenspressens billeder af Minneapolis’ politistation i flammer: et symbol på en udbredt misstillid – eller ligefrem had – til politiet i det Amerikanske samfund.

George Floyd protesterne – der udgjorde de voldsomste sammenstød mellem politi og demonstranter siden Los Angeles-opstanden i 1992 efter politiets racistiske dødsvold mod Rodney King – fik sat spørgsmålet om politiets legitimitet på de globale mediers dagsorden.

Aktivister i Black Lives Matter bevægelsen har i forlængelse af prominente intellektuelle som fx Angela Davis og Ruth Wilson Gilmore lykkedes med at skabe international opmærksomhed om en kritisk og nødvendig debat om politiets og fængselsvæsenets samfundsmæssige funktion og eksistensberettigelse.

Mere omfattende brutalitet

Også i Europa er man nu begyndt at diskutere politiets stadig mere omfattende brutalitet, og åbenlyse racisme og statistisk cementerede voldsparathed. I Frankrige – hvor man især i forsteder (banlieuerne) har oplevet et langt historisk forløb af racistisk motiverede anholdelser for bagateller, systematisk diskrimination, overvågning, chikane, visitationer og ransagelser – rejses nu en række vigtige, kritiske og principielle spørgsmål om politiet som institution.

Vi og vores børn stopfodres med nyhedsudsendelser, film og tv-serier, hvor politiet eller andre autoritetsfigurer er heltene.

Der er især to nyere fransksprogede bøger, som er værd at læse, hvis man vil ajourføres på de europæiske ekkoer af den Amerikanske debat om politiet: den kollektivt redigerede tekstsamling, Défaire la police (som måske bedst kan oversættes med «Afvikl politiet»), og den opdaterede og udvidede genudgivelse af sociolog Mathieu Rigouste’s ny-klassiker La domination policière, der oprindelig udkom i 2012 og fik skabt stor debat i Frankrig.

Begge bøger afviser som udgangspunkt at politiet kun undtagelsesvist overskrider sine beføjelser: undtagelsen . . .