GLOBALISERING / Villmark forsvinner; kontinenter knyttes sterkere til hverandre; skillet mellom by og bygd blir mer uklart; og urban ulikhet tiltar.

Vi lever under forhold som urbanistene Neil Brenner og Christian Schmid («Towards a new epistemology of the urban?», 2015) har betegnet som «planetær urbanisering». Denne prosessen har fundamentalt endret maktforholdene i verden. Uttrykket viser til langt mer enn et demografisk skifte. Det urbane i dag er mer enn bare et sted. Vi befinner oss i en verdensomspennende situasjon hvor alle forhold – politiske, økonomiske, sosiale og økologiske – møtes uavhengig av sted eller morfologi. Områder som vanligvis ikke betraktes som urbane per se, slik som handelsruter, deler av Amazonas eller Sahara-ørkenen, er i dag deler i en integrert, global urbaniseringsprosess.

Den «planetære urbaniseringen» som Brenner og Schmid beskriver i sin forskning, . . .