«Personlighetsforstyrrende markedsføring»



DOPAMINKAPITALISME: Er «friheten» alle verdsetter så høyt, faktisk illusorisk? I dag innhentes mer og mer informasjon om våre kropper, følelser, vaner og hjerner.

Medforfatter Michael S. Malone / MENLO PARK

Her i Silicon Valley er det en åpen hemmelighet at utallige selskaper og startups jobber med måter å gjøre mennesker til roboter de kan kontrollere. Industrien fokuserer mindre på teknologi enn det man kan kalle «personlighetsforstyrrende markedsføring».

Teknologier skapes og utvikles i erkjennelsen av det faktum at all nytelse opptrer mer eller mindre lik for hjernen, enten den stammer fra en seier ved blackjack-bordet, en linje kokain eller «likes» på sosiale medier.

Det er derfor de mektige selskapene (og, i noen tilfeller, myndighetene) som styrer internettet over de siste tiårene har beveget seg fra å tilfeldigvis eller uforvarende skape menneskelige «roboter» til nå å gjøre det med vilje og viten. I motsetning til de sedvanlige advarslene om kunstig intelligens og automatisering, vil ikke den største trusselen mot menneskeheten på sikt komme fra våre maskiner, men fra menneskene som designer dem.

Alltid på nettet

De som former den nåværende teknologiske tidsalder har krenket den offentlige tilliten ved å velge forretningsmodeller som er åpenlyst amoralske eller til og med umoralske. I fotsporene etter tobakkselskapene og kasinoindustrien skaper og begunstiger de bevisst avhengighetsskapende adferd i profittens navn. I år 2000 brukte den gjengse amerikaner 9,4 timer ukentlig på nett ; nå indikerer noen beregninger dette tallet til 30 timer. Og med tilveksten av virtuell virkelighet i forbrukersystemer og tingenes internett (IoT) er det enkelt å se for seg at vi snart vil bruke 75% av våre våkne timer i virtuelle rom designet for å manipulere adferden vår.