Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager

ORIENTERING nr. 22 1971 : Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.





Av Einhart Lorenz

Første del tok for seg opprettelsen av Kommunen og kamphandlingene som førte i dens fall. Her får vi høre om kommunens forskjellige tiltak og den betydning den fikk for sosialistisk tenkning i tiden som fulgte.

Hva utrettet kommunen?

Som vi har sett, måtte Kommunen arbeide under meget vanskelige forhold. Den var et resultat av ulike fløyers samarbeid, og mange av Kommunens tiltak ble uklare og småborgerlige tendenser kan ikke overses.

«Uten jern og blod er hittil ingen store reformer gjennomført, og skal vi dømme fra de siste dagers begivenheter, så frykter vi for at jern og blod heretter vil bli enda

nødvendigere enn før.»

Mangelen på organisasjon, militære feil og uklarheten i finanspolitikken har vi allerede nevnt. Men særlig Internasjonalens medlemmer greide å få vedtatt en del tiltak som entydig peker i sosialistisk retning. Noen av tiltakene skal nevnes:

Avskaffelsen av bakersvennenes nattarbeid.

Barn utenfor ekteskap ble likestilt med andre barn.

Kommunardenes illegitime koner ble likestilt med gifte.

Kirken ble adskilt fra staten.

Likelønnsprinsippet ble gjennomført.

Privatteatrene ble overgitt kunstnerkollektivene.

Et opprør med sosialistisk innhold

Heller ikke så kommunardene sitt opprør som et isolert fenomen. I et opprop til landarbeiderne uttalte de: «Vi og dere har de samme interesser. Det som jeg krever ønsker du også. Befrielsen som jeg krever, blir også din befrielse. Spiller det noen rolle om det er en by eller landet som ikke har brød, klær, hus og hjelp? Spiller det noen rolle om undertrykkeren heter jordeier eller fabrikkeier? – Paris ønsker at bonden får jorda og arbeideren får redskapene og at alle får arbeid. Dere ser: Paris’ sak er også deres sak. Paris arbeider ikke bare for arbeiderne, men også for dere!»

Fikk betydning for den marxistiske statsteori

Karl Marx har i sitt mesterverk Borgerkrigen i Frankrike (som i disse dager er kommet i ny utgave i Pax forlags Marx-utgave) karakterisert på en treffende måte: «Kommunen ble dannet av de kommunalrepresentanter som var valgt ved alminnelig stemmerett i de forskjellige distrikter i Paris. De var ansvarlige og til enhver tid avsettelige. Flertallet besto selvsagt av arbeidere eller anerkjente representanter for arbeiderklassen. Kommunen skulle ikke være en parlamentarisk, men en arbeidende korporasjon, utøvende og lovgivende på samme tid. Politiet, som hittil hadde vært statsregjeringens redskap, ble straks berøvet alle sine politiske egenskaper og forvandlet til Kommunens ansvarlige og til enhver tid avsettelige redskap. På samme måte med tjenestemennene innen alle grener av forvaltningen. Fra Kommunens medlemmer av og nedover måtte den offentlige tjeneste utføres for arbeiderlønn”. (Mine uthevelser. E.L.)

Denne karakteristikk har senere fått stor betydning for utviklingen av den marxistiske statsteori.

En inspirasjon for den internasjonale arbeiderbevegelse

Med Kommunens nederlag nådde Thiers og Bismarck sitt mål: sosialismen og arbeiderklassen i Frankrike var alvorlig svekket for en lang periode, men det var likevel borgerskapet som hadde fått et traumatisk sjokk. Sosialistene derimot ble begeistret over Kommunens kamp og understøttet flyktede kommunarder så godt de kunne. I Chicago var nordmannen Marcus Thrane med å stifte en avdeling av Internasjonalen. Og mens det europeiske borgerskap forkjetret Kommunen, kom bladet Dagslys til den erkjennelse at: «Uten jern og blod er hittil ingen store reformer gjennomført, og skal vi dømme fra de siste dagers begivenheter, så frykter vi for at jern og blod heretter vil bli enda nødvendigere enn før.» Og lenger nede i samme artikkel heter det: «Pariserblodbadet vil bringe arbeidersaken framover, for med martyrers blod gjødes frihetens tre.»

«Pariserblodbadet vil bringe arbeidersaken framover, for med martyrers blod gjødes frihetens tre.»

I Norge forsvarte arbeiderbevegelsens forkjemper Olaus Fjørtoft Pariserkommunen i sitt blad Fram.

Ikke alle sosialister var så sterke i sine sympatier, og den tyske reformisten Georg von Vollmar erklærte 25 år etter Kommunens fall i en diskusjon med Rosa Luxemburg: «De franske arbeidere hadde ikke tjent sin bak dårligere hvis de hadde sovet den gangen.» Slike setninger kom heldigvis i mindretall, og Paris-arbeidernes kamp for en ny samfunnsorden har gjennom hundre år vært et forbilde for den revolusjonære arbeiderbevegelse.

Kommunen som historisk modell i kampen for sosialismen

Thiers og Bismarcks neste angrep gjaldt Internasjonalen, som ble utsatt for hets og forfølgelse i nesten alle europeiske stater. Internasjonalen ble oppløst, men Marx’ skrift om Kommunen fikk stor betydning for den sosialistiske stats- og samfunnsteori. Marx og senere Lenins lærdom av Kommunen var at den borgerlige staten måtte brytes helt ned, at arbeiderklassen ikke uten videre kunne overta denne staten, men måtte bygge nye institusjoner.

Rådsbevegelsen fikk sine hovedtanker fra Marx, og Lenin bygget i Staten og revolusjonen på Marx’ tekst. I Norge i 1918, i Tyskland og Ungarn etter den første verdenskrigen ble det dannet råd etter Kommunens mønster, på samme måte som i Ungarn, Tsjekkoslovakia og Spania i de senere år. Både mai-opprøret i Frankrike og kulturrevolusjonen i Kina følte seg forbundet med Kommunen. Slik viser det seg at Kommunen som historisk modell er fortsatt levende i kampen for sosialismen.