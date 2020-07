Panikkens tidsalder

KATESTROFER: Vi mennesker har mistet kontrollen over utviklingen vi har satt i gang. Katastrofen er en advarsel som kommer for sent., og elitene gjør seg uimottagelige for faresignalene. Kan vi unngå panisk flukt fra fellesproblemene?

How Everything Can Collapse / Infinite Mobilization

Sivilisasjonens undergang er et tema som krever en viss takt og diskresjon. Hvor lett kan ikke et forsøk på å ta opp temaet forfalle til en banalisering, til overfladisk kynisme, et oppgitt trekk på skuldrene? Eller motsatt: til panikk, svartmaling, kollektive samvittighetssjokk, profetisk samfunnsrefselse og misantropi? To bøker fra Polity forsøker med ulike strategier å få et grep på situasjonen.

Pablo Servigne og Raphaël Stevens

Den ene utgivelsen, How Everything Can Collapse av Pablo Servigne og Raphaël Stevens, velger som tittelen antyder, en nøkternt stadfestende form – om enn undertittelen «en håndbok for vår tid» i seg selv er dramatisk og urovekkende. Det man på engelsk omtaler som et «crash course», kunne i denne sammenhengen oversettes med betegnelsen «kollisjonskurs», hvis ordspillet kan tillates. Det grunnkurset Servigne og Stevens tilbyr, er nettopp en serie leksjoner for å forberede oss på den verst tenkelige ulykke – en global sivilisasjonskollaps. Det dreier seg dermed ikke bare om klima eller miljøtrusler, men om grunnlaget for hele vårt tekno-industrielle og økonomiske maskineri, den moderne verden slik vi kjenner den. De fem første kapitlene beskriver sivilisasjonen som en akselererende bil som også har motorproblemer og dessuten kjører av veien med låst ratt, mens kjøretøyet selv begynner å falle fra hverandre. Dramatikken til tross gir de oss hverken optimisme eller svartmaling, men legger sindig beregninger på bordet, for å forberede oss på kommende sammenstøt og sammenbrudd.

Peter Sloterdijk

Den andre boken, Peter Sloterdijks nye Infinite Mobilization, opprinnelig utgitt på tysk under den mystiske tittelen Eurotaoismus – Zur Kritik der Politischen Kinetik i 1989, representerer en annen strategi. Denne «kinetiske kritikken» av vår hyperaktive tid er bare glimtvis taoistisk i sin tilnærming – om den enn også er en søken etter indre ro og aksept. Samlingen av essays er både poetisk og politisk. I en tilsvarende sjelden kombinasjon forbinder Sloterdijk også det kosmiske skjebnespørsmålet med en stillferdig satirisk undertone. Sett fra en kosmisk synsvinkel er menneskene «prosessenes dårer», fanget i sitt eget spill, sine ofte latterlige prioriteringer, sin evne til selvbedrag, som er både tragiske og tåpelige. Den tyske originalutgaven av Sloterdijks bok hadde ved siden av de løst sammenhengende essayene en lang rekke illustrasjoner som forsterker elementet av kosmisk satire: Bilder av antikke ruiner, pyramider og søyleganger veksler med bilder av galakser og planeter – ispedd reiselivsannonser, bilreklamer og kapitalismens kampanje for det moderne jetsett-livet – som oppfordrer forbrukersamfunnets subjekter til å la seg rive med, kjøpe mer og sette opp farten. Den engelske utgaven mangler dette visuelle sporet, men har til gjengjeld et nytt forord, der Sloterdijk kaster et nytt blikk på denne underlige boken. Alt det Servigne og Stevens søker å bevise, tar Sloterdijk allerede for gitt i sin situasjonsbeskrivelse som var forut for sin tid og derfor treffer oss hjemme i dag: Vi er virkelig på vei inn i det han kaller «panikkens tidsalder» – men hva innebærer det?

Total akselerasjon og mobilisering

Servigne og Stevens risser i sitt første kapittel opp en beskrivelse av sivilisasjonens utvikling etter andre verdenskrig, illustrert med en etter hvert velkjent serie med bratte, nesten eksponentielt stigende grafer: befolkning, energiforbruk og så videre. Vi har blitt vant til å kalle dette for «den store akselerasjonen» – og spørsmålet er hvor fort det kan gå den gale veien før det blir for sent å gjøre noe med utviklingen. Særlig fruktbart er skillet de betoner mellom begrensninger (limits) som ikke kan krysses, som motorens yteevne og bensintankens kapasitet – og grenser (boundaries) som kan krysses, men til en høy pris, som når bilen kjører av veien og skumper av sted i ukjent terreng.

Bilder av antikke ruiner, pyramider og søyleganger veksler med bilder av galakser og planeter – ispedd eiselivsannonser, bilreklamer og kapitalismens

kampanje for det moderne jetsettlivet.

Ressursbegrensningene er absolutte – fossile brennstoffer, malm, fosfor og dyrkbar mark finnes det begrensede mengder av, og vi går raskt mot en «peak of everything». Det vil bli mindre av alt, og utvinningen av videre ressurser vil bli stadig mer krevende, så vi får stadig mindre igjen for kreftene vi investerer. Grensene for utslipp og plyndring av økosystemer kan riktignok krysses. Men prisen er et ustabilt klima, økosystemer der finstemte nettverk blir revet i filler, og en rekke andre selvforsterkende effekter som sammen med teknologiutviklingen bidrar til det forfatterne kaller «en total akselerasjon».