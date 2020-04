Pandemier og det ufrie mennesket

Pesten

Den nestekjærlige president Donald Trump svingte seg til nye høyder i koronavirusets tid da han nektet medisinsk utstyr sendt til Cuba. Også andre ledere har vist autoritære og usympatiske sider når verden nå står overfor sin største krise siden andre verdenskrig. I min økende tørst etter heroisme og humanisme søker jeg trøst i litteraturen.

En rykende fersk utgave av Albert Camus’ sagnomsuste roman Pesten ligger foran meg. Den selger godt i de hardt virusrammede landene Frankrike og Italia. Men er det egentlig noe å «lære» av en roman fra 1947? Eller blir oppmerksomheten rundt nyutgivelsen bare «hype» fordi handlingen på visse punkter ligner på det vi i dag opplever: karantene, stenging av byer, håpløshet, voldsom dødskamp og lunger som «punkterer»?

I romanen begynner det med rotter. De kravler frem, i gater, hus, butikker og på trikken i byen Oran i Algerie. Så begynner folk å bli syke, med hovne lymfekjertler og feber. Pesten setter seg i lungene, men her er ingen respiratormaskiner, bare spytting av blod. Likhaugene vokser. Massegraver må til. Dette kjenner de på nå, i New York og i Nord-Italia.

Vi følger legen og fortelleren Rieux og noen av hans nærmeste. Det er stengte grenser, dyrtid, fester, frivolitet, galskap og begravelser. Vi drar på sykebesøk, overhører samtaler, det er folk som kommer og går, noen som vil rømme, men likevel blir. Endelig en dag er marerittet over.

Camus var en pied-noir, en «svartfot», som de ble kalt, en etterkommer etter hvite, franske settlere. Han mottok nobelprisen i litteratur i 1957. Nobelkomiteen begrunnet tildelingen med at Camus’ litterære produksjon «med stort alvor opplyser den menneskelige samvittighet i vår tid».

I tillegg til Pesten var det romaner som Den fremmede og Fallet som skaffet ham verdensberømmelse.

Hvit mann for et hvitt publikum?

Den palestinsk-amerikanske intellektuelle Edward Said (1935–2003), kjent for boken Orientalismen (1978, utgitt på norsk i 1994), kritiserte Camus for å ha et kolonialismens blikk. I Pesten eksisterer det …

