Pandemien udstiller enevælde-tilstande

HDP

LATIN-AMERIKA : Mexicanske Sabina Bermans roman, HDP, er selvoplevet fra en megakoncerns indre. I et Latin-Amerika med 9 procent af verdens befolkning, og 32 procent af verdens covid 19-døde.

Tematikken er ikke ny: Den grådige og inhumane neoliberalistiske verdensorden, der særligt i den tredje verden som Latinamerika forringer flertallets leve- og arbejdsvilkår. Og som den globale covid-19 pandemi kun forværrer.

Den mexicanske forfatter, dramaturg og journalist Sabina Berman viser i sin nyeste bog, HDP, hvordan en ultrarig forretningsmand, Hugo David Prado, står i spidsen for en multinational succesrig men skånselsløs virksomhed, der profiterer på hundredetusindevis af menneskers arbejds- og samarbejdskraft. Indignationen over verdens tilstand har præget Sabina Bermans værker siden hun var ung feminist i slutningen af 1960erne. HDP er en elegant fremstilling af verdens bonede gulve forbeholdt en lille elite af billionærer eller trillionærer. HDP er på spansk forkortelsen for hijo de puta – son of a bitch – hvilket både i romanen men også i den virkelige verden for Sabina Berman er denne elitære verdenstop.

Hun sagde op som tv-vært i en Mexicos største mediekoncerner i protest mod den manglende respekt for menneskeliv forstærket under pandemien i form af kravet om at de mest udsatte arbejdstagere fortsætter deres arbejde – eller bliver fyret.

«Der er mange HDP i verden, og de har aldrig været så magtfulde som i dag og befriet for kontrol fra andre magter . . .