Pandemien og dens samfunnsmessige implikasjoner

DiEM25 står for Democracy in Europe Movement 2025 og er en radikal bevegelse som tar sikte på å gjenskape EU som et progressivt prosjekt der sosial rettferdighet, menneskelige verdier, global solidaritet og økologisk bærekraft er retningsgivende for politikken. Nettverket ble startet i 2016, og initiativtagerne var Hellas’ tidligere finansminister Yanis Varoufakis og den kroatiske filosofen Srećko Horvat. DiEM25 forsvarer det europeiske prosjektet med nebb og klør. De var negative til Brexit, men går inn for vidtrekkende reformer innen rammen av et forpliktende internasjonalt samarbeid. Hovedfiendene er nyliberalisme, nasjonalisme og kapitalmakt.

Da verden gikk i dvalemodus i mars i fjor, reagerte folk ulikt. Noen ble apatiske og tiltaksløse og vegeterte foran Netflix mens de sveipet formålsløst rundt på telefonen sin.

. . .