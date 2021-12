Palestina, Portugal, pluralisme

LEDER : Når er mer selvstendig identitet viktig, og ikke?

La meg denne gang ta for meg flere eksempler der identitet er problematisk. Hvem-man-er og hvor-man-hører-til er stadig debattert.

Norges utenriksminister ledet som vanlig Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) – denne gang på Rådhuset i Oslo for et par hundre deltakere, som palestinere, israelere, USA, EU, Russland, FN og andre sentrale land. Anniken Huitfeldt innledet med å presisere at Norge arbeider for at Palestina får sin egen stat – tostatsløsningen. Dette ville på sikt kunne bety at palestinerne får realisert en egen identitet uavhengig av Israel. Huitfeldt understreket samtidig at Norge er en partner for begge partene. Etterpå spurte derfor NY TID i et eget intervju hvordan regjeringen stiller seg til at Israel nylig definerte seks palestinske humanitære organisasjoner som terrororganisasjoner (eller at disse . . .