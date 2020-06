Palestina i vårt århundre



LEDER: Magasinet Palestina i vårt århundre har både et aktuelt og historisk perspektiv på #Midtøsten#s lange kjernekonflikt om Palestina. Selv om den er velkjent, er det ofte med lite detaljkunnskap.

For her å unngå det sedvanlige stempelet som «antisemitt», har vi latt seks israelske jøder som Uri Avnery, Gideon Levy, Ilan Pappe, Ehud Barak, Einat Weizman og Avichai Stollar komme til orde i magasinet. De er alle, foruten tidligere statsminister Barak (Camp David), kritiske til Israels okkupasjonspolitikk. Men også Barak, slik han fortalte i mitt intervju med ham i Tel Aviv at Palestina burde hatt sin egen selvstendige økonomi – noe han allerede før Oslo-avtalen som militæroffiser presenterte for statsminister Yitzak Rabin.

Blant et utvalg av viktige tidligere artikler i NY TID – markert med årstall i papirutgaven – finner du blant annet Avnery som skriver om jødiske AIPAC i USA, Levys kritikk av muren Pappes kritikk av Israels 10 myter, og soldaten Stollars omtale av militærtjenesten på Vestbredden som trakassering fremfor å handle om sikkerhet.

Svake helsetjenster

Du kan spørre hva som gjør dette magasinet aktuelt akkurat nå. Én ting er korona-pandemien som rammer palestinere som allerede sliter, med svake helsetjenester. Vel, et fly fra De arabiske emirater fikk slippe til med medisiner, og noe test- og beskyttelsesutstyr har nådd palestinerne. Men okkupasjonen, og beleiringen av Gaza er hard.

Det andre er at palestinernes situasjon er forverret med den nye politiske alliansen mellom Benjamin Netanyahu og Benny Gantz i Israel. I mai erklærte disse en ytterligere annektering av Vestbredden fra 1. juli, inkludert Jordandalen og deler av områdene Yehudah og Shomron. President Mahmoud Abbas har derfor igjen fortvilet uttalt at de nå ikke vil anse seg som bundet av Oslo-avtalen eller avtaler gjort med USA og Israel.

Dette sa Abbas også i FN i 2015. Da var faktisk 57 prosent av palestinerne for en ny væpnet intifada. Men i dag ønsker 2/3 av befolkningen Abbas ut. Jeg husker selv i Ramallah hvordan mine venner kastet en sko mot tv-skjermen da de så ham tale. Abbas er gammel (84 år), og har ikke de samlende kvaliteter som sannsynligvis myrdede Yasser Arafat hadde. La meg derfor nevne tidligere statsminister Salam Fayyad, økonomen som nærmest fikk Palestina på fote. Fayyad er anerkjent av mange, slik du ser her i magasinet. Vi fikk ham også til Oslo, der jeg ledet en samtale mellom ham og Osloavtalens Jan Egeland og Terje Røed-Larsen for full sal i 2013 (se foto).