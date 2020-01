På vandring gjennom kirkegården i Port-au-Prince

HAITI/VOODOO: En ung haitier ved navn Britis filmet en av de mest bemerkelsesverdige dokumentarfilmene nylig. Men det er først halvveis ut i filmen at selv den mest årvåkne seer oppdager hvem – eller hva – det





Det forbløffende kameraarbeidet i Gede Vizyon resulterte likevel ikke i medlemskap i noen fotografiforening – slike organisasjoner har en tendens til å ekskludere firbente medlemmer. Britis er en geit. I filmen besøker og utforsker Britis kirkegården Grand Cimetière i Port-au-Prince på Haiti – et permanent hjem for mange av hans slag, så vel som for tallrike mennesker, både levende og døde.

Britis ble utstyrt med seletøy og et GoPro-kamera og var dermed satt i stand til å forevige for ettertiden sine vandringer gjennom en kirkegård som er bestrødd med gravstøtter. Geitas tjenester var leid inn for en dags opptak av en kunstnertrio – Steevens Simeon fra Haiti og to stødige brasilianere, Jefferson Kielwagen og Marcos Serafim. Dette skjedde under den femte Ghetto Biennale i Port-au-Prince – et nøkternt motstykke til den store og relativt overdådige Venezia-biennalen.

Baron Samedi er kanskje den mest berømte av alle vodouvesener.

Resultatet av opptakene ble deretter redigert ned til en 15-minutters film kalt Gede Vizyon, som ble presentert i 2018 ved en rekke visninger og festivaler i USA, Storbritannia, Nederland, Brasil, Israel, Serbia og Haiti. Det virker imidlertid som den gikk under radaren til de største og mest prestisjetunge festivalene for dokumentar- og eksperimentelle filmer. Dette er forbausende, gitt at Gede Vizyons’ originalitet, visuelle fryd og fengslende balanse mellom ekstrem enkelhet og underliggende kompleksitet er tilstrekkelig til å sikre en plass i enhver seriøs liste over 2018-årets mest bemerkelsesverdige premierer – uansett lengde.

Voodoo-referanser

Et ord om tittelen (som i likhet med all øvrig «dialog» som høres i filmen, er haitisk-kreolsk): Vizyon-delen er selvforklarende; gede er det litt verre med. Men gede (også kjent som Guédé eller Ghede) er åndene som er ansvarlige for død og fruktbarhet i haitisk vodou (det vil si voodoo), og området deres inkluderer logisk nok gravsteder som den vidstrakte åssiden Grand Cimetière. Gede dominerer to av filmens tre lydelementer: så vel som lyden fra GoPro-kameraet (som omfatter …