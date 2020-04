På opptråkkede stier



Opprustning og korona: Kunne våre militære og politiske ledere våkne og ta grep mot en skjebne som er langt alvorligere enn pandemien som har rammet verden?

Den nye langtidsplanen, lansert sist fredag, gir ikke forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen alt han vil ha (ifølge Aftenposten 17.4, hverken hær-brigaden eller de nye fregattene han ønsket), men det blir 3000 flere vernepliktige og flere helikoptre. Det virker som man ennå ikke har fanget inn alle de nye tanker og spørsmål om beredskap, trusler og sikkerhet, om venn og fiende, som følger av koronakrisen.

Noen vil huske Gro Harlem Brundtland#s triumf i WHO i 2003 over at SARS var nedkjempet, og innse at det ensidige fokus på militære trusler og tiltak har gitt for dårlig medisinsk beredskap.

Til unnsetning?

Da pandemien nå rammet Sentral-Europa var det ikke land i allianse og union som først kom til unnsetning. Russland, Kina og Kuba var raskere ute. Men en slik utstrakt hånd fra land vi har stresset og provosert i generasjoner passer jo ikke helt med våre ideer om hva og hvem som truer oss.

Det er neppe den vestlige siden som har størst reell grunn til å sove dårlig om nettene.

Når noen spør om det er klokt med stadig større nærvær av amerikanske styrker på norsk område, er det faste svaret at russerne blir varslet og får vite at de ikke har noe å frykte. Men slike utsagn har aldri beroliget noen. Hvor mye tror vi selv på slike utsagn fra Russland eller Kina? Det Russland lett kan se er at USA i dag har en militær satsing som er 11 ganger så stor som deres egen – og at NATO til sammen har 15 ganger Russlands styrke. Det er neppe den vestlige siden som har størst reell grunn til å sove dårlig om nettene.

Atomtrusselen

Men slike diskusjoner om hvilke styrker som skal greie å vinne neste krig er egentlig uten mening. Begge sider er hverandres gisler i en verden …