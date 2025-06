På jakt etter eventyreren

Ghosts of the Sea

HAVET / Peter Tangvald var en karismatisk norsk eventyrer som omkom i et forlis da denne filmens regissør var fem år gammel. Dette er en historie om kvinnene og barna som ble etterlatt, om undertrykte stemmer og om illusjonene som ble bygget opp rundt en manns forførende myte om frihet.

Virginia Tangvalds urovekkende dokumentarfilm Ghosts of the Sea (‘Spøkelser fra havet’) er en dypt personlig undersøkelse, en elegi og en nytt narrativ. Med poetisk intensitet og modig ærlighet setter Tangvald sammen myten og sannheten om faren og broren sin, som begge omkom på havet i jakten på den kompromissløse tanken om frihet. Det som begynner som en datters søken etter svar, blir et oppgjør med familien, tausheten og prisen de som fulgte en manns drøm, måtte betale.

På 1980-tallet ble Peter Tangvald hyllet som en moderne eventyrer i Norge.

Filmen handler om Tangvalds forsøk på å forstå skjebnen til halvbroren Thomas, som forsvant i 2014 i dårlig vær. Tragedien speiler den som rammet deres far, Peter Tangvald, en karismatisk norsk eventyrer som omkom i et forlis da Virginia var fem år gammel. Peter oppdro Thomas om bord på seilbåten sin etter at pirater (antakelig) skjøt hans unge mor. I likhet med faren ble Thomas en ensom sjømann og krysset Atlanterhavet alene som 19-åring, uten motor, . . .

