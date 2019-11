På innsiden av «hvit makt»

NASJONALISME: I Vegard Tenold Aases nye bok i blir kjent med høyreekstreme grupperinger i USA, der man fornekter holocaust og tror på en ny giv for nynazismen.

Forfatter: Vegard Tenold Aase Cappelen Damm , Norge

Journalisten Vegard Tenold Aase (40) bor i New York og har reist rundt i USA siden 2010. Boken åpner på dagen for presidentvalget i USA i 2016. Da sender ekstremisten Matthew Heimbach en e-post til forfatteren: «Wisconsin går til Trump! Alt du elsker, skal brenne. LOL.»

For å komme på innsiden av høyreekstremistiske grupper har forfatteren vært sammen med dem i ni år, tidvis med fare for sitt eget liv.

I 2010 får han en e-post fra en mann som kaller seg Duke Schneider, et medlem av det nynazistiske National Socialist Movement. Bevegelsen synes å være liten og består stort sett av eldre, grånende herrer som ikke skjønner at de kjemper for en tapt sak.

Skal man le eller gråte når man leser at nazister i USA ikke forstår at de blir hatet?

Sammenstøt. 12. august 2017: Flere tusen demonstranter går i tog mot rasisme i byen Charlottesville i USA. Flere havner i voldelige sammenstøt. Da antirasistene marsjerer mot sentrum i byen, dundrer en sølvfarget bil inn i folkemengden. 19 personer blir skadet, og 32 år gamle Heather Heyer blir drept. Noe senere blir James Alex Fields jr. pågrepet, siktet for grov vold og forsettlig drap og og for å ha stukket av fra åstedet.

Donald Trump er påfallende treg med å fordømme handlingen og uttaler seg i svevende vendinger om selve hendelsen. USAs daværende sikkerhetsrådgiver betegner den som terrorisme. Hendelsen gir rasistbevegelsen i USA et kraftig tilbakeslag, etter at de fikk «sin» president i Det hvite hus i november 2016.

Skal man le eller gråte når man leser at nazister i USA ikke forstår at de blir hatet? Når de få som er igjen av Ku Klux Klan-bevegelsen, ikke skjønner at de aldri vil klare å løfte organisasjonen tilbake til «gammel storhet»? Eller når man leser om George Lincoln Rockwell, som med begrensede midler opprettet det amerikanske nazipartiet i USA i 1959, og som forsøkte å fornye nazismen på amerikansk jord? Og det til tross for at han var en stor beundrer av Malcolm X? Lesningen blir tragikomisk.

Marginaliserte

Boken har tre hovedpersoner: Matthew Heimbach fra The Traditionalist Worker Party (TWP), Jeff Schoep fra The National Socialist Movement (NSM) og Dan Elmquist fra Ku Klux Klan (KKK). De representerer henholdsvis en moderne pragmatisk, en europeisk nasjonalistisk og en «inderlig» ekstremistisk retning. Hatet deres retter seg hovedsakelig mot to grupper: afroamerikanere og jøder, selv om ikke alle hater jødene. Men hatet retter seg også mot homofile og feminister, og generelt mot promiskuitet og synkende moral i den vestlige verden – i tillegg hater de også multikulturalisme, globalisme og Washington-eliten, selvsagt representert ved Hillary Clinton.

Til tross for et ulikt syn på «hvit makt» og på jødene har de tre grupperingene én ting til felles: en følelse av å være usynlige og marginalisert i det moderne samfunnet, en følelse de prøver å kompensere for ved hjelp av hvit ekstremisme.

De fleste av dem kommer fra arbeiderklassen, få av dem har akademisk bakgrunn, med unntak av Matthew Heimbach, som var en begavet skoleelev, men som gikk seg vill i alternative måter å forstå verden på.

Hjelper boken oss til å forstå hvor hatet kommer fra? Ja, det vil jeg si. Til tross for at forfatteren møter hat, dumhet og virkelighetsfjerne mennesker på en måte og i et omfang man nesten ikke skulle tro var mulig, glemmer han aldri hvorfor han oppholder seg blant dem, nemlig for å finne ut av hva disse menneskene tenker og føler.

«En hemmelig organisasjon har ingen verdi hvis ikke folk vet at den eksisterer.»

Best kjent blir han med Matthew Heimbach. De to blir nesten venner, men da forfatteren spør Heimbach hvorfor han fornekter holocaust, kommer alle klisjeene fram, og det han likte med fyren, blir borte.

Heimbach er psykologisk interessant, og hans mål er å samle alle de ulike hvite ekstremistgruppene til én sterk gruppe. Han er betenkt over KKK, og deler ikke KKKs syn på den hvite rasen som overlegen alle andre raser. De fleste begrunner hatet og forakten ut fra en oppfatning om at den hvite rasen er genetisk overlegen alle andre raser. Men Heimbach vil bare verne om sin egen rase, så kan andre verne om sin.

Underlegenhet

Hva er de hvite ekstremistenes motiver? Hvor dypt stikker ideologien? Dette er spørsmål boken stiller og besvarer på en god måte. Boken har både en gravejournalistisk del og en historisk del. Sistnevnte utdyper og forklarer opprinnelsen til «hvit makt» (White Supremacy) og rasisme i USA.

Hovedkonflikten går mellom den hvite eliten og den fattige arbeiderklassen, men hatet virker uklart, for hat har jo alltid noe udifferensiert over seg. Så da må kanskje hatet forstås som uttrykk for underlegenhet?

De fleste av gruppene, som NSM og KKK, har tydeligvis sett sine beste dager. Gruppene er ikke mer hemmelige enn at de søker oppmerksomhet. En av de mest komiske dialogene i boken utspiller seg da Ku Klux Klan-medlemmet Karl Matthews sier at det handler om å få budskapet sitt ut, til tross for at organisasjonen er hemmelig. «Men er ikke vitsen med en hemmelig organisasjon at den er hemmelig?» spør forfatteren. Karl svarer: «Tja. En hemmelig organisasjon har ingen verdi hvis ikke folk vet at den eksisterer.»

Holocaustfornektelse er en viktig del av hvite ekstremisters verdensanskuelse, men også skolemassakren på Sandy Hook i 2012 [der Adam Lanza (20) drepte sin egen mor før han dro til skolen og skjøt 26 mennesker, red.anm.], blir fornektet og tolket som en dekkoperasjon utført av fiender.

Jeg tror boken ville blitt enda bedre hvis forfatteren hadde undersøkt utviklingen av den hvite ekstremismen på det svarte nettet. Bortsett fra dette synes jeg forfatteren har gjort et grundig gravearbeid, og jeg forstår mer av hvordan disse menneskene ser på seg selv og samfunnet.

Forfatteren tror at den eneste måten å bekjempe dem på er gjennom å forstå dem. Men jeg tror nok at det også finnes andre måter – for eksempel gjennom politisk infiltrering og overvåking.