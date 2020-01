5G: Det er ikke dokumentert at 5G er trygt. Tvert imot vil 5G forsterke skadene vi alt har påført biosfæren og livet på Jorden.

Av Else Nordhagen og Einar Flydal

5G selges som «den trådløse revolusjonen som forandrer alt». En av de mange tusen forskerne, legene og sykepleierne som i ulike appeller anmoder FN og enkeltstater om å stanse utbyggingen, sier det derimot slik: «5G er den mest sinnssyke ideen som noe menneske kunne finne på!» Hvorfor gjør han det? Jo, på grunn av skadevirkningene:

#5G er teknologien som vil drive vår klode innover i miljøproblemene med enda større fart. 5G forsterker skadene vi alt har påført biosfæren og livet på Jorden. Det skjer til begeistrede rop om hvordan 5G skal gi oss større frihet i et «smartere» samfunn.

Dette er det deprimerende bildet vi sitter igjen med etter et entusiastisk arbeidsliv i IKT-sektoren. Og vi er ikke alene.

Skadefunn underkjennes

Vi er mange som ser at framtiden ikke blir slik vi drømte om. «#Det grønne skiftet#» kan ikke finne sted ved hjelp av Tingenes Internett. Det er selvbedrag å tro slikt. En allianse mellom forsvar, næringsliv og politikk lukker øynene for dette og sluker påstander om at ingen skade er påvist innenfor de rammer som gjelder og skal gjelde for 5G.

Selvbedraget er basert på at også solide biologiske skadefunn underkjennes av en strålevernforvaltning som i forsvarsmodus dyrker et vitenskapssyn som hindrer kunnskapsbasert politikk.

Derfor har vi skrevet bok om saken: 5G og vår trådløse virkelighet – Høyt spill med helse og miljø (Z-forlag, 2019). Der leverer vi og flere forskere på feltet omfattende belegg for dette, og for at dagens strålevern er til skade for insekter, fugler, dyr og mennesker. Boken advarer mot det som blir morgendagens «klimakrise».

De nye teknologiene som 5G tar i bruk, setter fart i dagens skadebilde: For å øke kapasiteten trengs det raskt høyere frekvenser («millimeterbølger»). For at slike bølger skal trenge gjennom luft, vegetasjon og vegger, trengs det en massiv økning i antall sendere, sendestyrken må …