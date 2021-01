På den mørke side af sandheden

Der er en ganske særlig træthedsfornemmelse forbundet med påstanden om, at medierne bærer skylden for valget af Donald Trump i 2016. Det er blevet gentaget så ofte, at det nærmest ikke er værd at overveje, hvad der ligger i det. Det er til gengæld værd at bemærke, at påstanden sjældent, hvis nogensinde, bliver fremsat af folk uden for mediernes univers.

De, der lever af at producere, udgive og analysere medier og medieindhold, har tendens til markant at overvurdere mediernes magt og til skamløst at overse de (andre) livserfaringer, som former folks politiske bevidsthed.

I den forstand skriver Kris Fallons nye bog Where Truth Lies. Digital Culture and Documentary Media after 9/11 sig ind i denne tradition for afkoblet forståelse af, hvordan verden fungerer og hvorfor.

Begivenheder, der omfattede afsløringer af hemmelige fængsler, tortur, menneskeretsovergreb, flere end hundrede tusind civile tab, to oversøiske krige.

«I 2016, da ejendomsspekulantarvingen og reality-tv-figuren Donald Trump uventet blev valgt til præsident for USA, var det mediernes skyld», åbner Fallon sin fortælling, og den sætning fik mig ærligt talt nær til at aflyse anmeldelsen. Jeg så for mig 200+ siders gennemført kedsomhed og rastløs irritation.

Heldigvis – formentlig på grund af bogens inciterende titel – hang jeg på et par sider mere, og indså hurtigt, at dette var noget andet. Fallon fik mig ikke overbevist om, at Trump er mediernes skyld (eller, må vi formode, at det havde været mediernes fortjeneste, hvis han ikke var blevet valgt?), men han fik …