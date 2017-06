Overvåking døgnet rundt

Utviklingen innenfor såkalte big data – store datasett som vanskelig kan analyseres på grunn av størrelsen og kompleksiteten – innebærer at firmaer i nær fremtid kan drive konstant overvåking av mennesker. Brukerundersøkelser er ikke noe nytt, men omfanget av brukertesting vi ser i dag, er helt nytt. Og testingen er i ferd med å vokse eksponentielt når det som kalles «tingenes internett» – unikt identifiserbare objekter og deres virtuelle representasjoner i en internettliknende struktur – kobler andre produkter enn smarttelefoner og nettbrett til internett. Spørsmålet om vi vil overvåkes døgnet rundt i nær fremtid, melder seg.

Først av alt er adferden vår på nettet gjenstand for nærmest kontinuerlig overvåking. Multivariabel testing av nettsider er utbredt blant bedrifter. Bart Schutz, «overtalelsessjef» ved Online Dialogue (en internasjonal aktør innen nettoptimalisering), sier i en episode av det nederlandske dokumentarprogrammet Tegenlicht: «Sjansen for at du er del av et eksperiment hvis du går online nå, er stor. Absolutt alle banker, forsikringsselskap og nettbutikker tester.» Vi deltar i mange eksperimenter, det ene etter det andre. Alt i alt gjelder det «milliarder av mennesker», ifølge Schutz.

Uvitende forsøkskaniner. Multivariabel testing gjør at markedsførerne kan droppe kundeundersøkelsene og observere handlevaner direkte. Resultatene er mer nøyaktige enn tradisjonelle undersøkelser der folk ikke nødvendigvis er ærlige, eller ikke klar over hvorfor de velger ett produkt fremfor et annet. Pepijn Rijvers ved reiseportalen Booking.com sa i et Tegenlicht-program at alle sidene på nettstedet deres testes – hele tiden. «Enkelte forandringer er så små at man ikke legger merke til dem, for eksempel en knapp med eller uten hvit kant.»

Vi blir ikke spurt om det er greit for oss å være del av et eksperiment.

Naturligvis finnes det praktiske grunner til å implementere datastudier som er til fordel for både selskap og kunde. Forsyningslinjer kan bli langt mer effektive når det gjelder å sende den rette mengden produkter til butikken, for eksempel. Varer med knapp holdbarhetsdato som eksempelvis blomster, har tidligere vært vrient å få levert i tide. Ved å analysere data kan svinnet av visnende roser og tulipaner reduseres betraktelig.

Ulempen med onlinetesting er mangelen på aktiv godkjenning fra kundens side. Da telefonsalg var normalt, kunne man la være å ta telefonen når den ringte midt i middagen. Nå må man lete opp og lese lange personvernerklæringer på nettsidene for å finne ut om data samles inn. Og selv om man tar seg tid til å få oversikt over personvernreglene for hvert eneste nettsted man besøker, får man sjelden noe alternativ. Mange tjenester er bare tilgjengelige på nett. Selv banker, reisebyråer og leverandører av telekommunikasjon har i hovedsak gått over til å levere tjenestene sine på nettet.

Dessuten kan man ikke nekte datainnsamling når man besøker en nettside. Vi blir ikke spurt om det er greit for oss å være del av et eksperiment. Ansvaret for å skaffe aksept lå tidligere hos selskapene som samlet inn data. Nå må kunden selv gjøre noe ekstra for å verne om privatlivet sitt. Blant tilgjengelige hjelpemidler er Tor Browser, reklamesperrer eller nettleserutvidelser som Ghostery.

Big data-selskaper. Mengden av data som samles inn fra internett, er allerede forbløffende. Likevel blir det beskjedent i forhold til det som snart kommer fra smarte produkter. Etter hvert som flere og flere produkter går online, vil «tingenes internett» levere opplysninger om adferd både online og offline. Tannbørstene, treningskontrollene og termostatene våre måler det vi gjør hjemme, på jobb og ute. Til og med kroppsfunksjoner som pulsen vår blir snart lastet opp på nettet.

Blant fordelene er at folk får større innsikt i egen adferd. Det kan føre til bedre fysisk form og lavere strømforbruk. Men alle disse dataene er ikke synlige bare for forbrukere; de deles også med produsentene av produktene. Den «smarte madrassen» deler for eksempel brukerdata med produsenten Eight via en app: «Eight kan dele eller selge innsamlet, ikke-identifiserbar data med partnere og det offentlige på mange ulike måter, som ved å skaffe forskningsmateriale og informasjon om helse og søvn.»

Til og med kroppsfunksjoner som pulsen vår blir snart lastet opp på nettet.

Bedrifter vil forandres fra produksjonsselskaper til big data-selskaper når kundedatabasene deres øker i verdi etter hvert som tiden går. Når inntektene fra analyse, bruk og salg av data øker, vil forretningsmodellen deres fokusere mer på data. Big data er det nye gullet, og mange bedrifter prøver å skaffe seg en bit av det. Alle slags produkter blir i skrivende stund utstyrt med sensorer: kaffemaskiner, ringeklokker, og til og med lego. En sensor kan monteres på så å si hva som helst, og forandrer enkle ting til redskap er for datainnsamling.

Dette betyr også at nettsikkerhet blir et viktig tema. I stedet for å hacke en datamaskin eller et datasenter, trenger hackere bare adgang til en gjenstand som er knyttet til internett. For øyeblikket er mange «tingenes internett»-gjenstander dårlig beskyttet, og det innebærer at det kommer en eksplosjon av lett tilgjengelige inngangspunkter for hackere sammen med spredningen av «tingenes internett».

Må sikres. De er blitt benyttet tidligere. I oktober 2016 mørkla hackere store deler av internett ved å spre skadelige koder via «tingenes internett». Alberto Yépez, en av dem som grunnla Trident Capital Cybersecurity, sa til The Mercury News at dette sannsynligvis var en prøve. Han forventer at hackere vil forsøke å tjene penger på denne svakheten i nær fremtid.

Spådommer fra nettsikkerhetsfirmaet Check Point Software Technologies Ltd. peker mot økende antall angrep på «tingenes internett» i 2017: «I det kommende året forventer vi at cyberangrep sprer seg til det industrielle IoT.» Rami Ben Efraim, som er leder for regjerings-, forsvars- og kritisk infrastruktur-sektorene ved Check Point, sa nylig at vi «om få år har milliarder av internett-ting som kommuniserer automatisk seg imellom. Vi blir nødt til å sikre dem». Så selskapene som lager smartprodukter, er selv truet.

Det kan være fint å vite om du får nok søvn til vanlig, men prisen for en smartmadrass kan bli høy med tanke på den potensielle svekkingen av personvernet og sikkerheten på internett i det hele tatt. Sov på det, du.

---