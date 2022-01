Ørestaden, Nordhavn, Amager Strandpark, Sluseholm, Lynetteholm

Opgøret om København

KØBENHAVN : Har man haft så travlt med at vende den arbejdsløses by til en vellønnet skatteyderby, at man overså at dem med almindelige jobs ikke havde råd til at bo i de nye bydele?

Som ansat i Overborgmesterens økonomiforvaltning i Københavns Kommune i årene 1994-97 var jeg i arbejdet som spændt ud mellem to tidsperioder. En fortid hvor København stod for at være en tilbagestående, bureaukratisk by, som turister rynkede på næsen af og en periode med en vækstoptimisme på vej, hvor en hel beslutningsinfrastruktur var under etablering og udbygning med offentlig applaus og attraktion som «verdens bedste by» (Monocles).

I bogen Opgøret om København tegner Peter Schultz Jørgensen et billede af en udvikling i nyliberal retning de sidste 30 år, hvor finanskapitalen har haft kronede dage og hvor såkaldt almindelige mennesker i stort tal har måttet fraflytte deres by. – Forfatterens ambition med bogen er at se bagom udviklingen af «verdens bedste by» og aflive en række myter om byen samt skitsere nogle forudsætninger, der må være til stede, hvis udviklingen skal vendes i retning af en bæredygtig, inkluderende by.

Velstandsstigning

Med Stockholm-konferencen i 1972 og Rio-konferencen i 1992 blev der kastet et nyt lys ind over den velstandsstigning som fortsatte, da verden ellers havde lagt afstand til Anden Verdenskrig. I årene omkring 1968 gennemgik alle kontinenter omvæltninger, som blev begyndelsen til den ikke-bæredygtige, ulige og komplekse verden, vi ser i dag: Med afkoloniseringen, hvor et antal kolonier fik den politiske selvbestemmelse, men ikke den økonomiske. Hvor der foregik et politisk opgør med dominansen i de østeuropæiske lande, der for alvor kulminerede med murens fald i 1989. Og hvor studerende og arbejderklassen i forening over en stor del af verden gjorde oprør mod hierarkier og deres kultur, mest markant i Paris i . . .