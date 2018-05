Ordet som nøkkel til makt og prestisje

Women & Power. A manifesto Mary Beard Profile Books Ltd Storbritannia

På sekstitallet utkom et skrift med tittelen SCUM manifesto. SCUM sto for Society for Cutting Up Men og var en oppfordring til å rasere samfunnet og eliminere menn. Forfatteren fikk begrenset oppmerksomhet inntil hun forsøkte å ta livet av popart-kunstneren Andy Warhol. Det viste seg som glimrende markedsføring, om enn tvilsom støtte for seriøse feminister som Betty Friedan, Gloria Steinem og Kate Millett. Noen tiår har gått. Nå har kvinnekampen funnet nye fronter, og på Hollywoods hovedscene troner en sortkledd Oprah Winfrey med påstanden: «Time’s up.» Tiden er ute. For overgriperne. Virkelig?

Being Harvey Weinstein. En Harvey Weinstein finnes flere steder. I Tyskland heter han Dieter Wedel og er mediemogul og gudfar innen tysk fjernsyns- og filmindustri. Nylig ble tysk presse oversvømt av beskyldninger mot Wedel, fra kvinner – skuespillerinner – som kunne føre bevis for hans overgrep. Det dreide seg om fysisk og psykisk vold og sjikane som ødela flere liv og karrierer. Nå ligger disse hendelsene opptil tretti år tilbake i tiden. Spørsmålet melder seg: Hvorfor tok det så lang tid før overgrepene nådde offentligheten? Ett av svarene lyder: Fordi kvinnene først nå følte seg støttet og styrket av #MeToo-bølgen. Et annet lyder: Fordi teknikker med å stoppe munnen på kvinner har overveldende systemisk slagkraft.

Hva er typisk for kvinners lange lidelseshistorie? Den populære britiske filologen, forfatteren og foredragsholderen Mary Beard har kommet med en liten bok titulert Women & Power. A Manifesto. Undertittelen er som et blunk til SCUM, og boken gjør stor suksess. Beard stiller spørsmålet: Hva er typisk for kvinners lange lidelseshistorie? Verktøykassen hennes inneholder eksempler fra vår flere tusen år gamle gresk-romerske tradisjon, en tradisjon som fra første stund har latt kvinner perfeksjonere sin offerrolle. Beard starter med en scene: En dronning overværer en gruppe menns klagesang om krigens og krigerens mange prøvelser. Hun tar ordet og ber dem bytte til et mindre deprimerende tema, hvorpå sønnen irettesetter henne: «Mor,» sier han, «gå tilbake til rommet ditt og fortsett ditt arbeid med veving og spinning. […] Tale er menns sak, alle menns, og min mest av alt, for i dette huset er det jeg som har makten.» Og dronningen tusler bort. Deres navn er Penelope, Odyssevs’ hustru, og Telemakos, deres sønn. Verket er Odysseen, Homers berømte helteepos fra knapt tre tusen år tilbake.

