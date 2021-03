Oppslukt av det ytre

For noen var Helmut Newton (1920–2004) feminist, for andre var han kvinnehater. Men mannen er ikke identisk med fotografiene sine. Som Susan Sontag sa i et TV-program (vist i filmen), er det ikke uvanlig at herskere elsker sine slaver, bødlene forelsker seg i sine ofre, og mange misogyne menn sier at «de elsker kvinner, men viser det på en ydmykende måte». Newton gjorde nettopp det. Men å si at han var kvinnehater, vil være en forenkling. Kompleksiteten i arbeidet til denne ekstraordinære mesterfotografen går langt utover dualismen av mennesket og arbeidet.

Vi kan ta hans historiske betydning som et eksempel: Dagens publikum kan lett identifisere bruken (og plasseringen) av kvinner som objekter i hans mest berømte verk.

. . .