Oppgjøret med woke

WOKE / Krenkesamfunnet presser folk over til høyresiden, som vokser seg stor fordi folk føler seg fremmedgjort av woke og identitetspolitikk. Dessuten er venstresiden blitt mer interessert i å overvåke hverandre enn å danne felles front mot høyre. Er solidaritet og medfølelse med andres lidelse en begrenset ressurs?

Danby Choi argumenterer i sin siste bok Kanseller meg hvis du kan (Aschehoug 2023) mot woke-kulturen på liberalt grunnlag. Choi er en åpent homofil norsk-koreaner og redaktør i den nettbaserte kulturavisen Subjekt og tar utgangspunkt i terroranslaget mot de homofile i Oslo juni 2022. Choi fikk mange mot seg ved å støtte de homofile, men likevel være mot Pride. Han ble anklaget for å ha tilrettelagt for terror gjennom angivelige hatefulle ytringer mot Pride.

Hans diagnose av woke-fenomenet er klar: Sammenblandingen av «meninger, uttalelser og gjerninger truer ytringsfriheten fordi rommet for kritikk lukkes». Woke-paradokset består i at man under dekke av å være ‘tolerant’ og ‘inkluderende’ kan kreve en meningsmotstander «kneblet, sparket og kansellert». Choi viser til at 52 prosent av de unge unnlater å ytre seg i frykt for å bli frosset ut, ifølge rapporten UNG 2022 fra markedsanalysebyrået Opinion.

Choi knytter denne utviklingen til identitetspolitikken, som ifølge Store norske leksikon er «politisk virksomhet eller aktivisme som tar utgangspunkt i erfaringene og historien til en marginalisert gruppe mennesker, som regel en minoritet».

Utpreget politisk korrekt, overfølsomt

Woke-begrepet går langt tilbake i historien, men har endret karakter fra borgerrettsbevegelsens . . .

