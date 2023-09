Oppenheimer bommer også grovt og høylytt

Oppenheimer

ATOMBOMBEN / Oppenheimer er en episk biografisk thriller. Men filmen om den gåtefulle mannen har sine svakheter. Et frieri til folk flest med underholdning i stedet for fakta?

Det er forvirrende. Hvem trodde at det ville være en god idé å ha premiere på filmene Oppenheimer og Barbie samtidig? Å knytte ultravold («Nå er jeg blitt døden, verdens ødelegger» – pang!) sammen med ultrasex?

Trenger vi flere tegn på at det er over for den menneskelige sivilisasjonen? Her har kapitalens tiltrekningskraft endelig funnet en måte å få oss til å gomle popkorn og gråte over Oppies tap av nasjonal sikkerhetsstatus fordi han en gang hadde koblinger til kommunismen – eller at Robbie modig har tatt Rosa-Barbie ut av anorexia nervosa-stadiet og henger med overflødighetshorn-gjengen.

Det amerikanske er svelget med hud og hår, det er yin og yang, sex og død, akkurat som Freud fryktet i Ubehaget i kulturen (1929, no. 1966): å gomle popkorn til en film om atombomber. Tenke seg det! Vi klarer simpelthen ikke å ta noe seriøst mer, eller hva?

Så hvorfor ville du gå og se filmen? Er det et nikk, en hyllest til de ikke-binære orientalistene? Eller en slags KI-innsidevits? Et solidarisk standpunkt for den stakkars gamle Alan Turing og fremtidens singularitet? Eller er det bare allmakt versus impotens? For en dobbelforestilling!

Det som er igjen av venstresiden, vrir fortvilet sine hender og spiller gamle Dylan-låter om igjen, i avsky over hvor galt fatt det er i Hollywood. Oppenheimer skulle vært et viktig læringsøyeblikk, for oss som har en tendens til å glemme, som ser på jødiske venner med lett forvirring når de sier: «Aldri igjen.» «Hva mener ‘u, Isak?» sier vi. Og de drar beina etter seg, mumlende til veggen.

