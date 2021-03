Opp av skyttergravene

Tesla’s Curse er en thriller av internasjonalt kaliber – action så det monner, og med en original og høyst personlig vri.

To eksentriske forskere står på terskelen til å legge frem det ultimate bevis på at deler av moderne teknologi ødelegger menneskenes nevrologiske biologi. Kvelden før den ene skal presentere sine funn på et internasjonalt symposium, blir hun myrdet, stille og utspekulert. Mistanken går automatisk til en eller annen mytisk allianse av internasjonal kapitalisme og korrumpert politikk.

Så enkelt er det ikke – naturligvis. Nina FitzPatrick holder leserne i helspenn gjennom 350 sider. Hun kjører dem gjennom et nett av overraskende forbindelser, på kryss og tvers av faglige miljøer, protagonister og allianser av ulik støpning og varierende moral, alle med erfaringer, meninger eller et forhold til saken.

Mistanker og frykt for teknologiens tukling med skaperverket blir i hvert fall ikke svekket etter hvert som historien skrider frem.

Ansvarsløse kapitalkrefter

