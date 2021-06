Oplevelsen av (u)menneskelige møder med de gamle

Det er en dårlig fugl, der skider i sin egen rede, lyder et dansk mundheld, og sådan har systemet åbenbart opfattet sygeplejer Vigdis J. Reisæters beretning fra frontlinjen i norsk ældreomsorg. I hvert fald kunne hendes ekspertise pludselig alligevel ikke bruges under covid19-pandemien, da det kom til den ansættelsesansvarliges opmærksomhed, at hun havde skrevet en kritisk kronik om de forhold, der i efteråret 2018 fik hende til at forlade ældreomsorgen.

Hun havde fået nok

Nu har hun skrevet en hel bog. For når mennesker ender med at sejle rundt i deres egen lort mens de venter på at blive fulgt på toilettet – eller nær eksploderer i eget pis, når ingen i flere dage opdager, at vandladningen ikke fungerer – fordi der ikke er nok bemanding på de sygehjem, der udgør rammen om deres sidste tid her på jorden, så er nogen nødt til at slå alarm.

Og det gør sygeplejere generelt ikke, ifølge Vigdis J. Reisæter, der selv mener, at hun har skrevet alt for få «avvik» – som det hedder, når plejepersonale rapporterer om noget, der er gået alvorlig galt under en vagt – i sin tid på forskellige norske sygehjem.

Hendes erfaring er, at mange sygeplejere undlader at rapportere af forskellige årsager. Dels er der i praksis ikke mulighed for det inden for arbejdstiden, dels kan det blive opfattet som illoyalt af ledelsen, og dels får det stort set aldrig nogen konsekvenser.

