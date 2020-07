Oplevelsen af verden

DYSTOPISK: Hvem er lukket inde uden at vide det, hvem er ude i det åbne? Hvem er frie til at stille de vigtige spørgsmål?

The Freedom Artist

Denne lidenskabelige åbningssalut på fjorårets internationale litteraturfestival på Louisiana av nigerianeren Ben Okri lød sådan: «Jeg skriver ikke magisk realisme. At ville købe Grønland er magisk realisme.» Og han fortsætter: «Det som for bare ti år siden blev anset for vanvittigt, unormalt, langt ude, mærkeligt, er i dag blevet normalt. Vi lever i en science-fiction-tid, hvor vi svæver et eller andet sted uden forbindelse. Det er ikke kun unge mennesker, det er også os voksne, der har fået trukket tæppet væk under sig. Bare i Storbritannien de sidste ti år er dette skib sejlet helt ud af kurs. Tag sundhedssystemet, der mærker de mest vanvittige nedskæringer, tag …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.