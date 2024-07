Once upon a time

GAZA / Øyeblikksbilder fra et Gaza som for alltid er borte. En gang i tiden passerte alle gjennom Gaza. Og for alle var det «Asias Athen», fordi det var et senter for filosofi. Gaza ble erobret, og var ottomansk fra 1516, britisk fra 1917, egyptisk fra 1948 – og endelig israelsk fra 1967. I det gamle Gaza så man jenter i miniskjørt, jenter med whisky og sigaretter, jenter som danset, og jenter som malte på kunstakademiet. Og det ottomanske tehuset Beit Sitti var et tilholdssted for intellektuelle, musikere og kunstnere. Der var det også et rockeband og et yogasenter, og pizzeria Italiano og granita … Men i dag?

Så snart Nasser kom til makten i Egypt og lovet sosialisme og revolusjon, dro Che Guevara til Kairo for å søke råd og inspira-sjon. Deretter gikk det med tog til Gaza, sigar og beret, for å finne den legendariske palestinske geriljaen, men han fant ingen. Det endte med at han spiste middag med vaktene i FN-bygningen.

Dette var i 1959. Og du dro ikke til Gaza for å oppleve revolusjonen, men for å grille på stranden.

Når du i dag skriver ‘Gaza’ på Google, får du bare opp blod og ruiner. Og for hvert luftangrep, et bestemt sykehus, et bestemt sted, en bestemt dag, får du flere bilder fra forskjellige år, forskjellige kriger.

Likevel var Gaza en gang så vakkert at Marcus Antonius forærte det til Kleopatra. Han ga henne også Jeriko, faktisk, og en . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement