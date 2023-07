Om patent på rikdom

Av Arne Skouen

Orientering

Du og jeg leser om de fattige landene, om nødvendigheten av å dele med hverandre, om uhjelp og om verdensbanken. Fordi vi ikke er økonomiske eksperter, tenker vi på penger, på overføring av midler til å sette i gang arbeid, og vi leser om alle prosjektene. Samtidig gripes vi av desperasjon når vi hører at kløften mellom fattige og rike bare blir større.

Robert McNamara: «Nothing we can do will close that gap!»

Robert McNamara skulle være godt informert om dette, han er sjef for verdensbanken. Nylig fortalte han Newsweek at kløften er nødt til å bli stadig dypere, fordi de rike nasjonenes industripotensial og tekniske kunnskaper er så overveldende at ingen makt i verden kan avhjelpe fattigdommen i takt med rikdommens vekst hos de rike. I dag er den fordelt med 3700 dollars pr. hode hos oss velslåtte, mens den bare er 290 dollars . . .