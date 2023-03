Om leninismen

MARX/LENIN / Med dannelsen av Sosialistisk Valgforbund er partenes forhold til Vladimir Lenins lære av betydning. Det er menneskenes virksomhet, deres arbeid, kamp, lek, forskning, som er erkjennelsens kilde.

Ved drøftelsene om å omforme Valgforbundets deltagere til et nytt parti vil partenes forhold til Lenins lære være av betydning, og derfor legger jeg her frem min egen oppfatning av leninismen som et bidrag til ordskiftet.

En forveksling av liv og lære, av Lenins skikkelse og hans teorier.

Når nesten alle kommunistpartier verden over legger det som kalles marxismen-leninismen til grunn for sin virksomhet, dreier det seg – bortsett fra Russlands tilfelle – til syvende og sist om en forveksling av liv og lære, av Lenins skikkelse og hans teorier.

Det nesten fabelaktige ved Lenin er at han var sterkt opptatt av allmenn kunnskapsteori («epistemologi», «filosofi»), politisk og økonomisk teori samtidig som han utrettelig var virksom som politisk organisator av en verdenshistorisk bevegelse, som han endog førte frem til seier. Denne foreningen av teoretisk og organisatorisk virksomhet gjør Lenin til et forbilde på en politiker: En ypperlig organisator og en dristig handlingens mann som i ualminnelig grad forsto å dra nytte av teoriens tilgjengelige kunnskapsforråd.

Den borgerlige liberalismen

Derimot er ikke Lenin særskilt forbilledlig som teoretiker, og de tar derfor feil som sier at han var like stor både på teoriens og organiseringens område. Lenins bidrag til kunnskapsteorien, statsvitenskapen og økonomikken ville ikke blitt husket særlig lenge dersom hans organisatoriske kamp ikke var blitt kronet med seier i oktober 1917. Lenin kan slett ikke måle seg med Marx som teoretiker – og å mene det er blant den organiserte kommunismens store feiltagelser.

Jeg er blitt slått av at mens erklærte borgerlige skribenter misforstår Marx i ni av ti tilfelle, lykkes de nesten bestandig i å gjengi Lenin riktig. Forklaringen på dette ser jeg i at Marx tenker på en ny måte, mens Lenin egentlig ikke gjør det, i forhold til den borgerlige liberalismen.

Den berømte Brosjyren om imperialismen er hovedsakelig en fremstilling av den engelske liberaleren Hobsons teori, noe Lenin ikke legger skjul på. Noen videreføring av Marx» økonomiske teori er det derfor søkt å tale om her.

Innen politisk teori er det påfallende at Lenin, sammenlignet med Marx, på nytt retter oppmerksomheten mot Staten som politikkens hovedemne – mens det hos Marx var et hovedpoeng at det var en borgerlig mystifikasjon og forblindelse å være meget opptatt av statsinstitusjonen. Riktignok hadde Lenin gode taktiske grunner for å tenke som han gjorde – statskuppet i oktober ble jo opptakten til en virkelig omveltning av samfunnsforholdene. Men ettertiden har som regel ikke hatt like gode taktiske grunner.

Dersom det virkelig trengs å samle oppmerksomheten om staten, vil en god statsteori måtte se helt annerledes ut enn Lenins, siden Staten har gjennomgått veldige forandringer siden hans tid. Lenin kan derfor ikke stå som noen forløper på dette området.

Den materielle omverden

Som kunnskapsteoretiker er det sikkert at Lenin tar feil av forholdet mellom «subjektet» og «objektet», og det har hatt særlig kjedelige følger for samfunnslæren. Det er «subjektets» – altså menneskenes – virksomhet, deres arbeid, kamp, lek, forskning, som er erkjennelsens kilde, det er gjennom virksomheten at de tilegner seg omverdenen.

Virksomheten er all tilegnelse og eiendoms grunn. Men når virksomheten har tvangspreg – så som gjennom lønnsarbeidet – avhendes virksomhetens resultat, og erkjennelsen forvanskes: Fra vanvidd, nervøse lidelser, drukkenskap til samfunnsmessig isolasjon og politisk avmakt.

Lønnsarbeidsklassens kamp er en kamp mot fremmedgjøringen på alle nivåer i samfunnslivet. Ingenting av dette kan man lese om hos Lenin, fordi han – i strid med og påvirket av borgerlige teoretikere – ikke grunner «dialektikken» mellom «subjektet» og «objektet» på virksomheten (som Marx), men på bevisstheten som refleks av den materielle omverden. Det fantes sagtens gode taktiske grunner for dette også, men denne teoretiske arven har til denne dag hemmet kommunistpartiene i deres streben etter å forstå det særegne ved motsetningene i vår tids industrikapitalistiske og – sosialistiske samfunn.