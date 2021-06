Om djevelen og alt hans vesen

Direktør Geir Helgesen ved Nordisk institutt for Asia-studier (NIAS) har sammen med professor Rachel Harrison fra SOAS, University of London, invitert en rekke særs kompetente bidragsytere til å se på fenomenet «demonisering» i boken East-West Reflections on Demonization. Dette skjer ikke minst i lys av pressens og statslederes behandling av den nå – utrolige – 70-år lange konflikten på Den koreanske halvøy og spenningen i Øst-Asia.

Jeg ble først oppmerksom på NIAS da NRK en morgen intervjuet Helgesen. Han skilte seg ut med en mer nyansert betraktning enn den brede sverte-penselen som jeg hadde vent meg til om det lukkede Nord-Korea og krigshistorien på halvøya. Da jeg ivrig slo på nyhetssendingen senere den dagen, var Helgesen luket bort. Nå var det kjente kommentariatet på plass og gjentok fortellinger om det rare og farlige Nord-Korea med sine atomvåpenraketter, vold mot egen befolkning, brodermorder-diktator, fordummende propaganda og selvpåført sult …

Idet jeg skriver dette avsnittet, ser jeg for meg leserens reaksjon om at jeg som kritiker er en hjernevasket, kontrær prokommunist som vil applaudere alt som kommer fra Nord-Korea. Vi befinner oss med andre ord midt inne i det som siste bok fra NIAS er opptatt av, demonisering.

Demonisering

La det være sagt med en gang: Denne sårt etterlengtede boken er en befriende mobilisering av tunge akademiske og erfaringsbaserte forskere og skribenter som tar for seg det oversette stebarnet «sanne fortellinger om Øst-Asia». Boken vil provosere den delen av pressen, politiske influensere og forskere som i årtier har fått beskrive østasiatiske folk og nasjoner av alle slag – med små krav om motforestillinger eller dokumentasjon.

De 18 bidragsyterne NIAS har invitert til denne boken, spenner vidt.

Med demonisering tenker Helgesen/Harrison seg «en prosess som dyrker et negativt perspektiv på den internasjonale ‘fremmede’ (the international ‘Other’)». De tar for seg den oppmerksomheten spesielt vestlig presse har rettet mot Kina og Nord-Korea. Men aller mest mot sistnevnte, siden dette lukkede landet opp gjennom årene har vært gjenstand for vedvarende sverting i den grad at også de minste forsøk på å nyansere bildet umiddelbart blir skutt ned, gjerne ved latterliggjøring eller sverting av kilden. Som kultursosiolog har Helgesen bakgrunn for å forstå kulturens rolle i beskrivelsen av den «andre» på godt og vondt. Han tar også opp det politiske aspektet, slik demoniseringsverktøyet brukes for å svekke utfordrende eller uønskede økonomiske og geopolitiske krefter.

Propaganda

De 18 bidragsyterne NIAS har invitert til denne boken, spenner vidt: SOAS-professor Harrison har bakgrunn fra Nord-Irland og trekker lærdom av den konfliktfylte regionen. Dialoginstitusjonen Nansen-akademiet på Lillehammer med Steinar Bryn har i årevis organisert møter mellomde etniske motpolene på det spenningsfylte Balkan. Chunrong Liu, førsteamanuensis ved Fudan-universitetet i Kina, et av verdens toppuniversiteter, bringer et innenfra-perspektiv på hvordan det er å være gjenstand for Vestens ikke alltid like saklige oppmerksomhet. Liu er forøvrig snart på vei til Universitetet i Oslo. Den britiske diplomaten James Hoare beskriver et mangefasettert Nord-Korea. Og boken har også et essay av Daniel Bell, en av vår tids mest innflytelsesrike og meriterte Kina-kjennere, forsker, forfatter og rektor ved Shandong-universitetet i Kina.

Behovet for dialog og personlige møter på tvers av konfliktlinjer er en gjennomgangstone i boken. Men det pekes ikke minst på at kunnskap om propagandaen som instrument i vår tid er alvorlig underkommunisert i mediene. Propagandaens motiverte, falske beskrivelser er en vital del av internasjonal politikk og militæret. Så hva kan konsekvensene bli for en kunnskap om propaganda for dagens pressedekning, kommentarer og forskning – for eksempel når det lukter krig?

Lærdommer fra den vestlige innblandingen i Chile, Argentina, Venezuela, Guatemala, Rwanda, Irak, Syria, Jemen, Afghanistan og Libya og på Haiti og Cuba er lite dekket i media – når det trengs som mest. Og nå altså Nord-Korea og Kina.

Grunnene til dette er nok mange. Men øverst på listen troner pressens behov for å produsere masse stoff, ukontroversielt og attraktivt for profittdrivende medieinvestorer. Det er beleilig å spille på lag med de mektige og innflytelsesrike, de som gir tilgang til ressurser, pressekonferanser og attraktive flyreiser – med mulighet for tabloide og «dyptpløyende» materie fra kjendisenes og maktens sirkler. Pass på ikke å grave for dypt så du ikke ødelegger en god fortelling, synes å være et mantra. Selvsagt finnes det unntak, men i dekningen om Kina og Nord-Korea er de få.

Vold på sannheten

Når mennesker demoniseres, mener Daniel Bell, utøves det grunnleggende vold på sannheten om at mennesker og grupper er sammensatt og komplekse. Derfor, sier han, «er den som demoniserer, en løgner, bevisst eller ubevisst», eller har «en stygg agenda og forsøker å piske opp irrasjonelt hat», eller lider rett og slett «av en alvorlig grad av falsk bevissthet».

East-West Reflections on Demonisation er et godt sted å begynne med tanke på å forberede seg på neste krig eller intervensjon som vil bli hausset opp av politikere, godt hjulpet av mediene. Eller for den som vil begynne det møysommelige arbeidet med å forstå mer av de siste hundre års Øst-Asia-historie.